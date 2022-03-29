İstediği sigara kalmadığı için büfeciyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
Edirne'de büfeciyi bıçakla yaralayıp kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 16:56
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yancıkcı Şahin Mahallesi'nde büfe işletmecisi H.T'yi (67) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonla şüpheli S.R.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.R.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan H.T'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız