MHP'li Vekil, 'Erdoğan'la görüştüm' deyip açıkladı: Asgari ücrete zam gelecek

Son günlerde asgari ücrete ikinci zam yapılacağı bilgisi kulislerde dolaşırken önce AK Partili isimlerin sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu sinyaller vermesi bu iddiaları iyice güçlendirdi.

Kocaeli Gazetesi'nden Serhat Güneş'in haberine göre, MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, partililerle buluşmasındaki konuşmasında hem emekli aylıklarına hem de asgari ücrete zam geleceğini söyledi.

"TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK"



Asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuğunu söyleyen Sancaklı, "İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75'ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN KAPILARI KAPATMAMIŞTI



Asgari ücrete yeni zam için Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilere, "Sendikalarla görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden esirgemeyiz" diye konuşmuştu.