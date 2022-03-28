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Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti

"Bizim maliyetlerimizin tamamı yaklaşık olarak Bakanlığımızdaki uzman arkadaşlarımız tarafından hazırlanmaktadır. Bunlar açık bir ihale ve yarışma sonucunda gerçekleşiyor." diyen Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü'nden o kadar araç geçer mi?' diyorlar. Zamanı geldiğinde geçecektir. Dün 6 bin araç geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında 15 yılın sonunda 100 bin araca ulaştı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 23:58
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Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin; bütün ulaşım modlarının, lojistik koridorların, limanların, havalimanlarının ve ticaret rotalarının tam merkezinde olduğunu söyledi.

Bütün yatırımlarını bu avantajları kullanmak için planladıklarını belirten Karaismailoğlu, ulaşım projelerindeki yatırımları hem nüfus artışı hem sıfır karbon hedefi doğrultusunda planladıklarını kaydetti.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelere değinen Karaismailoğlu, taşımacılığı en hızlı, güvenli ve kolay şekilde yapmak için projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

"Temel amacımız hareketliliğin önündeki bütün sınırları kaldırmak" diyen Karaismailoğlu, bu amaç doğrultusunda mobilite, lojistik ve dijitalleşmeye odaklandıklarını söyledi.

"2002'den bu yana 153 milyar avroluk yatırım yaptık"

Adil Karaismailoğlu, "2002 yılından bugüne kadar 153 milyar avroluk bir yatırım yaptık. Bunun sadece yüzde 22'si kamu-özel iş birliğiyle, yüzde 78'ini kamu bütçesinden sağladık. 2053 yılına kadar söylediğim master plan çerçevesinde bütün planlamalarımızı yaptık ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Burada, şu an 28 bin 647 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yol ağımızı 2035'te 36 bin kilometreye, 2053'te 38 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, şu an 13 bin 22 kilometre olan demir yolu ağını 2035'te 23 bin 627 kilometreye çıkarma hedefi taşıdıklarını bildirdi.

Yıl yıl hangi yatırımların yapılacağının planlandığını aktaran Karaismailoğlu, bundan sonra en yoğun ağırlığın demir yolu ve haberleşme sektörlerinde olacağını vurguladı.

Karaismailoğlu, master plan çerçevesinde hayata geçirilecek projelerde devlet bütçesinin yetmediği yerlerde kamu-devlet iş birliğinin devreye girdiğini belirterek, bu projeler sayesinde devletin cebinden bir kuruş çıkmadan ülkenin dört bir yanında devasa yatırımların hayata geçtiğini anlattı.

"Yapım sürecinde hiç para ödemediğimiz projelerden ek gelir elde ediyoruz"

Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerinin işleyiş süreçlerine ilişkin bilgi verirken, tamamen şeffaf gerçekleştirilen ihalelere isteyen tüm şirketlerin girebildiğini, burada bir gizliliğin söz konusu olmadığını, kamu açısından en uygun teklifi veren yüklenicinin kazandığını söyledi.

Geçiş garantilerinin tutturulamaması durumunda devletin burayı takviye ettiğini ancak geçmesi halinde ek gelir elde ettiğini bildiren Karaismailoğlu, "Bu sayede yapım sürecinde hiç para ödemediğimiz projelerden ek gelir elde ediyoruz." dedi.

Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi KÖİ projelerine değinen Karaismailoğlu, bu yatırımların zaman ve yakıt tasarrufu, emisyon azalımı, trafik rahatlığı gibi çok sayıda avantaj sunduğunu kaydetti.

Bu ulaştırma ve altyapı projeleri sayesinde bölgelerin sanayisinin, turizminin ve tarımının geliştiğini, ekonominin hareketlendiğini ifade eden Karaismailoğlu, projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 82 azalma sağlandığını bildirdi.

"24 firmanın dosya aldığı ihalenin sözleşmesi gizli olabilir mi?"

Adil Karaismailoğlu, 2 milyar 545 milyon avroluk yatırım olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun yıllık 415 milyon avroluk doğrudan fayda sağlayacağını, dolaylı olarak istihdam, turizm, sanayi ve ticarete etki edeceğini söyledi.

KÖİ projelerinin hepsinin açık olduğunu, bu işleri yapan tüm firmaların sürece dahil olabildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Sözleşmeler gizli' diyorlar. 24 tane firmanın dosya aldığı ihalenin sözleşmesi gizli olabilir mi? Kamu açısından en uygun teklif kabul edilmektedir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletme süresinin 2027 yılında dolacağını ve bu projenin devlete kalacağını belirterek, Türkiye'de inşa edilen projelerin 84 milyon tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle ülkenin dört bir yanında bölge sakinlerinin kullanacağı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakanlığa iş yapan 1.200 müteahhidin bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, büyük projeleri üstlenen firma sayısının ise 5 olmadığını, 40'a yaklaştığını bildirdi.

"(Çanakkale Köprüsü pahalı eleştirileri) Hiçbir somut şey yok"

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin "pahalı" şeklindeki eleştirilere değinirken, şunları kaydetti:

"Somut bir şey getirin bize. Çanakkale Köprüsü'nde 177 bin ton çelik kullanıldı, çeliğin parası belli. 223 bin metreküp beton kullanıldı, onun parası belli. Denizin 45 metre altından 378 tane kazık çakıldı. Bunun da fiyatı üç aşağı beş yukarı belli. Hesaplayın getirin. Kalemler budur, karşılığı da budur. 'Çok pahalı yaptınız' desinler. Hiçbir somut şey yok. Sadece oturdukları yerden 'bu işi pahalı yaptınız...' Kesinlikle öyle değildir. Bizim yatırım bütçelerimizin, maliyetlerimizin tamamı yaklaşık olarak Bakanlığımızdaki uzman arkadaşlarımız tarafından hazırlanmaktadır. Bunlar açık bir ihale ve yarışma sonucunda gerçekleşiyor."

"Yüklenici firma projeye başladı"

Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği Projesi'ne değinerek, kapasitesini dolduran bu havalimanının eksikliklerini gidermek için böyle bir ihaleye çıktıklarını söyledi.

Bu proje için 765 milyon avroluk kaynak gerektiğini belirten Karaismailoğlu, proje kapsamında iç hatlar ile dış hatlar terminallerinin büyütüleceğini, üçüncü dış hatlar terminalinin, genel havacılık terminalinin, VIP terminalinin yapılacağını, devlet konukevinin kapasitesinin artırılacağını anlattı.

Karaismailoğlu, 765 milyon avroluk bütçenin devletten çıkmadan bu projenin hayata geçmesi için 2025 sonrasındaki 25 yıl için işletme ihalesine çıktıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tamamen açık, uluslararası firmaların katıldığı ve birden fazla yüklenicinin katıldığı ihale ve yarışma. Açık artırma ile yapıldı, 'devlete 25 yılda ne kadar para ödeyeceksiniz' diye soruldu. 'Bunun yüzde 25'ini de 28 Mart'ta ödeyeceksiniz' diye bir ihale yapıldı. Sonucunda 8,055 milyar avroluk devlete kira ödemesini garanti etti bu işi alan yüklenici. 765 milyon avroluk yatırım da firmadan çıkıyor. Anlaşma yaptık. Bu 765 milyon avroluk yatırıma da şu an üstlenici firma başladı. 2025 yılına kadar da bitirilecek. 2 milyar 138 milyon avroluk kira peşinatını da bugün alıyoruz."

Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon avroluk tutarla neler yapılabileceğine işaret ederek, "2 tane Boğaz köprüsü yapılabilir. 1 tane Çanakkale Köprüsü artı yanında 3 tane Tokat Havalimanı yapılabilir. 2 tane Avrasya Tüneli yapılabilir." dedi.

"Dün 6 bin araç geçti"

Bakan Karaismailoğlu, KÖİ projelerinde uzun soluklu düşünmek gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Çanakkale Köprüsü'nden o kadar araç geçer mi?' diyorlar. Zamanı geldiğinde geçecektir. Dün 6 bin araç geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında 15 yılın sonunda 100 bin araca ulaştı. Bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 220 bin araç geçiyor. Bu projeleri uzun soluklu düşünmek gerekiyor. Araç garantisi yapım maliyetinin ve üzerindeki işletme, finans ve ağır bakım maliyetlerinin toplamının geri dönüşü için bir birim araç karşılığıdır. O yüzden o araç sayılarına da takılmamak lazım. Bakın hava yollarında tamamen direkt nakit gelir akışı sağlıyoruz. Direkt nakit gelir akışı alıyoruz."

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