29 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısı öncesinde Dolmabahçe'de görüşecek ve toplantının açılışında konuşma yapacak.

(İstanbul)

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a hareketi öncesinde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

(10.30/İstanbul)

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Parkı'nda Bağımsızlık Anıtı'na çelenk koyacak, Kök Saray'daki programları kapsamında aile fotoğrafı çekimine, resmi karşılama törenine, Baş Başa Görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na, Anlaşmaların Teatisi Töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikme törenine ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Kök Saray'da kendisi onuruna vereceği resmi yemeğe iştirak edecek.

(17.00/17.50/18.00/18.20/19.50/20.30/20.45/Taşkent)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nda, "AB, bölgede (ve ötesinde) istikrar, güvenlik ve refahın garantörü" başlıklı ikinci oturuma katılacak.

- Şentop, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ve beraberindeki heyet ile görüşecek.

(Slovenya/Lübliyana)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Adalet Komisyonu, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(10.45/12.45/15.00/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi İzmir'in temel atma törenine katılacak.

(İzmir/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuşma yapacak. Kavcıoğlu'nun konuşması, online yayımlanacak.

(Ankara/14.00)

3- TÜİK, şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştireceği görüşmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık yerleşkesinde düzenlenecek 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya'yı konuk edecek.

(Konya/21.45)

2- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Macaristan'da devam edilecek. Serbest stilde 61, 74, 86, 92, 125 kilolarda müsabakalar başlayacak; 65 kiloda Münir Recep Aktaş ve 79 kiloda Muhammet Akdeniz bronz madalya maçına çıkacak. 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan repesaj mücadelesi verecek.

(Budapeşte)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımıyla karşılaşacak.

(Ulm/20.30)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol maçı yapılacak.

(İstanbul/18.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası başlayacak; Çankaya Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor, Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/Mersin/17.00/İstanbul/19.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftası Hatayspor-Eskişehir Ormanspor maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/14.00)