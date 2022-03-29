Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda

Türkiye'de yaklaşık 13.7 milyon emekli, bayram ikramiyelerine gelecek zamma kilitlendi. Bu yılın ilk ikramiyesi, 2 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'ndan önceki hafta ödenecek. Dört hafta içinde yeni rakamın belli olması bekleniyor.

Asgari ücrete yıl başında yüzde 50 zam gelmesi ve TÜİK rakamlarına göre son açıklanan enflasyon rakamlarının yüzde 55'e yaklaşması; yılda iki bayram öncesinde verilen emekli ikramiyelerinde artış ihtimalini güçlendirdi. Kulislerden elde edilen bilgilere göre; emekli ikramiyelerine, geçen yılın enflasyon oranı olan yüzde 36 oranında zam yapılması en büyük ihtimal olarak gözüküyor.

Bu durumda son olarak 1.100 TL ödenen ikramiye tutarının, 1.496 TL'ye yükselmesi, bu rakamın da 1.500 TL'ye yuvarlanması bekleniyor. Böylece emekliye iki bayramda toplam 3.000 TL ikramiye verilmiş olacak.