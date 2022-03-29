Altyapı yatırımları tamamlandı, şimdi sıra üretim ve istihdamda

Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı
Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Sponsorlu İçerik
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
Refüjde turunç toplayan 3 kadın otomobillerin çarpması sonucu öldü
Refüjde turunç toplayan 3 kadın otomobillerin çarpması sonucu öldü
İşkur İl Müdürü: Fabrikalar işçi bulamıyor
İşkur İl Müdürü: Fabrikalar işçi bulamıyor
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti
Yeni KDV düzenlemesi ikinci elde fiyatları artıracak
Yeni KDV düzenlemesi ikinci elde fiyatları artıracak
MHP'li Vekil, 'Erdoğan'la görüştüm' deyip açıkladı: Asgari ücrete zam gelecek
MHP'li Vekil, 'Erdoğan'la görüştüm' deyip açıkladı: Asgari ücrete zam gelecek
Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
MB duyurdu: 5 TL'lik banknotlarda değişiklik yapıldı
MB duyurdu: 5 TL'lik banknotlarda değişiklik yapıldı
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 364 yeni vaka, 61 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 364 yeni vaka, 61 vefat
Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu
Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu
Milletvekili Seçimi Kanunu teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanıyor
Milletvekili Seçimi Kanunu teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanıyor
MEB'in okullara gönderdiği kitapları hurdacıya satan memur tutuklandı
MEB'in okullara gönderdiği kitapları hurdacıya satan memur tutuklandı
Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8 oldu
Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8 oldu
Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir
Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı
İstanbul müzakeresinin tarih ve saati belli oldu
İstanbul müzakeresinin tarih ve saati belli oldu
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi
Konya Şeker'den fiyat artışı açıklaması: Zam yapmadık
Konya Şeker'den fiyat artışı açıklaması: Zam yapmadık
İki bakanlıktan ortak proje: Çevre Dostu Bin Okul
İki bakanlıktan ortak proje: Çevre Dostu Bin Okul
Meteorolojiden sevindiren haber! Hava sıcaklıkları artacak
Meteorolojiden sevindiren haber! Hava sıcaklıkları artacak
Çanakkale Köprüsü'nden günlük kaç araç geçti? Devlet ne kadar fark ödeyecek?
Çanakkale Köprüsü'nden günlük kaç araç geçti? Devlet ne kadar fark ödeyecek?
6'lı masadan vatandaşın yarısının haberi bile yok
6'lı masadan vatandaşın yarısının haberi bile yok
Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
İğneada'da tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi
İğneada'da tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi
Süt üreticileri de süt fiyatlarının arttırılmasını talep etti
Süt üreticileri de süt fiyatlarının arttırılmasını talep etti
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
İnternete yüzde 70 zam geliyor
İnternete yüzde 70 zam geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altyapı yatırımları tamamlandı, şimdi sıra üretim ve istihdamda

Son 20 yılda çok sayıda fabrika ve tesis, devlet desteğiyle ülkeye kazandırılırken, OSB, sanayi siteleri ve endüstri bölgelerinde ciddi yatırımlar yapıldı. 2002'de sadece 192 Organize Sanayi Bölgesi olan Türkiye'de, şu anda OSB bulunmayan il kalmadı. Sadece son iki yılda kazandırılan 21 OSB ile birlikte Türkiye'deki OSB sayısı 332'ye, işletme sayısı da 44 bin artışla 55 bin 562'ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl OSB'ler 2 milyon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 29 Mart 2022 07:43
Yazdır
Altyapı yatırımları tamamlandı, şimdi sıra üretim ve istihdamda

Türkiye'nin megaprojelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının ardından muhalefet bir defa daha AK Parti'ye yüklenerek 'Sadece köprü yapıyorsunuz, fabrika yapmıyorsunuz, olan fabrikayı kapatıyorsunuz' kara propagandasına başvururken, veriler bu iddiaları çürütüyor. Türkiye'nin yıllarca ihmal edilen altyapısı tamamlanırken, stratejik yatırımlar ve yeni kurulan fabrikalar ile Türkiye şahlanış dönemine hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye yeni ekonomik modeliyle üretim ve ihracat odaklı büyümeye odaklanıyor.

DEV FABRİKALAR KURULDU

Son 20 yılda çok sayıda fabrika ve tesis, devlet desteğiyle ülkeye kazandırıldı. AK Parti döneminde stratejik dev fabrika ve tesisler hizmete girdi. Ankara'da Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi, İstanbul'da Avrupa'nın en büyük tıbbi atık sterilizasyon tesisi ve Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi, Mersin'de Avrupa'nın en büyük ikinci tesisi olan yerli üretim güneş santrali, Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve Türkiye'nin en büyük biyogaz ve elektrik enerjisi üretimi tesisi, Samsun'da Türkiye'nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası, Konya'da Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası, Siirt'te dünyanın 3'üncü büyük fıstık fabrikası ve İzmir'de Türkiye ve Balkanların en büyük et entegre tesisi, son yıllarda açılan dev yatırımlardan sadece birkaçı...

OSB PATLAMASI YAŞANDI

Türkiye'nin sanayiini kalkındıran organize sanayi bölgeleri (OSB), sanayi siteleri ve endüstri bölgelerinde ciddi yatırımlar yapıldı. 2002 yılında sadece 192 OSB olan Türkiye'de, şu anda OSB bulunmayan il kalmadı. 2003-2021 yılları arasında 140 OSB daha kuruldu. Sadece son iki yılda kuruluş işlemleri tamamlanarak tüzel kişilik kazandırılan 21 OSB ile birlikte Türkiye'deki OSB sayısı toplamda 332'ye ulaştı. OSB'lerde 20 yıl önce 11 bin 395 işletme bulunurken, bu sayı son iki yılda eklenen 2 bin 254 işletme ile birlikte 2002'ye göre 44 bin 167 arttı. Böylece, Türkiye'nin OSB'lerindeki işletmelerin sayısı 55 bin 562'ye yükseldi. Öte yandan, tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yer aldığı sanayi sitelerinde de büyük yatırımlar yapıldı. Geçen yılın sonuna kadar toplam 489 sanayi sitesi hizmete sunuldu. Şu anda ülkede 22 endüstri bölgesi bulunurken bu bölgelerin sayısının artması için de çalışmalar sürüyor.

İSTİHDAM DA FIRLADI

Sayıları her geçen gün artan organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve endüstri bölgelerinde istihdam da arttı. Geçtiğimiz yıl OSB'ler, 200 bin yeni istihdam sağlayarak 2 milyon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştı. Sanayi sitelerindeki 96 bin 229 iş yerinde ise yaklaşık 481 bin kişi istihdam edildi. Bunlara ek olarak 'ara elaman' sıkıntısının çözülmesi için de projeler hayata geçiriliyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "2022 yılı sonuna kadar bir milyon çırak hedefliyoruz. Bunu genç işsizliğini düşürmek için etkin bir enstrüman olarak kullanmak istiyoruz. Daha önce 87 tane OSB'de mesleki eğitim merkezi vardı. 2021'in sonunda tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezlerini kurduk" açıklamasını yapmıştı.

"YANDAŞ" İDDİASIDA TEMELSİZ

Diğer taraftan, muhalefetin 'Proje ihalelerini AK Parti'ye yakın isimlere ait firmalarının kazandığı' iddiası da boş çıktı. Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demir Yolu, Yerköy - Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi önemli projelerin ciddi bir kısmında CHP 22. Dönem İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu'nun sahibi olduğu Yapı Merkezi firmasının imzası bulunuyor.

SANAYİDE KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Muhalefetin gündeme getirmeye çalıştığı fabrika kapatma konusu ise 2002 öncesine dayanıyor. Hacıömer Halıcılık Tesisi, Diyarbakır Halı Fabrikası, Trabzon Balık Mamulleri Fabrikası, Kayseri Pamuklu İşletmesi, Nazilli Basma Sanayi İşletmesi, Erzurum Tarım Alet Makineleri İşletmesi, İzmir Klor-Alkali Fabrikası ve Elazığ Gübre Sanayi Fabrikası 2002 öncesi kapatılan fabrikalardan bazıları.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KDV indirimi' teşekkürü
TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KDV indirimi' teşekkürü
TOGG için yeni hedef: Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
TOGG için yeni hedef: Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Kira geliri olanlar dikkat! Son 3 gün
Kira geliri olanlar dikkat! Son 3 gün
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
İşkur İl Müdürü: Fabrikalar işçi bulamıyor
İşkur İl Müdürü: Fabrikalar işçi bulamıyor
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti

Bu Habere Tepkiniz

HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Malulen işçi emeklisi EKPSS ile memur olduğunda ikinci defa emekli olup iki aylık alabilir mi?
Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Anayasa Mahkemesi, emeklilik nedeniyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyen işçinin işe iadesi talebiyle açılan davada ret kararı verdi.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-buyuk-firsat_adv1600
Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Danıştay 8. Dairesi, üniversite öğrencisi olan davacının, hocasına hakaret ettiği gerekçesi ile üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin davayı reddeden istinaf mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalanması nedeniyle menfaat temininin gerçekleşmediği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesini hukuka aykırı buldu.
YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesini uygun gördü!
Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesi, iki bireysel başvuruda sendikal hakların kullanımına ilişkin önemli kararlar verdi.
MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

Rehber Öğretmenin okul pansiyonunda nöbetçi belletici öğretmen olarak görev yapıp yapamayacağı hakkında sorulan soruyu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 21.03.2022 tarih ve 97049 sayılı yazısıyla cevapladı.
İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

Temmuz 1999 yılında 17 yaş altı işçilik hizmeti 2002 girişli Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?
Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı 2021 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinde asıl listede başarılı olarak ilan edilmesine rağmen boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak
Orman Genel Müdürlüğü 283 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 283 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli orman mühendisi alacak. Son başvuru tarihi 12 nisan 2022
Türkiye'nin başkentini bilemeyen ve joker kullanan üniversite öğrencisine Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki

Türkiye'nin başkentini bilemeyen ve joker kullanan üniversite öğrencisine Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki

Kim milyoner olmak ister programında Türkiye'nin başkentiyle ilgili soruyu bilemeyen ve joker hakkını kullanan üniversite öğrencisine yarışmanın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu tepki gösterdi. İmirzaluoğlu, “İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı. Türkiye’nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın” ifadelerini kullandı.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
4.doz corona virüs aşısı ölümlere karşı ne kadar etkili?

4.doz corona virüs aşısı ölümlere karşı ne kadar etkili?

İsrail?de yapılan yeni bir araştırmaya göre, dördüncü doz corona virüs aşısı 60-100 yaş arası yetişkinlerde Covid-19 ile ilişkili ölümlerde yüzde 78'lik bir düşüş sağladı. 560 bini aşkın kişinin incelendiği çalışmanın yazarları, araştırmalarının 4. doz aşının hayat kurtarmadaki kritik önemini gösterdiğini söyledi.