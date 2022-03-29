İnternetten yapılan diyet gençleri de vuruyor

Özellikle pandemi döneminde evde kalan ve zamanının büyük bir bölümünü ekran karşısında geçiren gençler, aldıkları kiloları yine internetten buldukları "süper diyet listeleri" ile vermeyi tercih ediyor. Son dönemlerde yoğun olarak sosyal medyada dolaşan "tehlikeli zayıflama formülleri"nin gençlerin sağlığını tehdit ettiğini söyleyen uzmanlar, gelişme dönemindeki gençleri bilinçsiz şekilde diyet yapmamaları konusunda uyarıyor.

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜKLERİ ÜNLÜLERE ÖZENİYORLAR

Günümüzde kötü beslenme ve hareketsizliğe bağlı obezitenin görülme yaşının düşmesine bağlı olarak diyet yapma yaşı da gittikçe düştüğüne dikkat çeken diyetisyen Burak Hançer "Ergenlik, kişilerin fiziksel özelliklerinin hızlı değiştiği, beden algısının önem kazandığı bir dönem. Özellikle kız çocukları, vücut şekillerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle kendilerini arkadaşlarıyla ve medyada örnek gösterilen kişilerle kıyaslayarak, bilinçsiz bir şekilde diyet yapmaya yöneliyor. Bu dönemde ergenler kilo vermek için aşırı ve uç uygulamalara başvurabiliyor" dedi.

ÖLÜME KADAR GİDEN BESLENME BOZUKLUKLARI OLUŞUYOR

Hızlı kilo verdiren popüler diyetlerin gelişme dönemindeki gençlerde kalıcı sağlık problemlerine yol açtığını ve hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen Hançer "Yetersiz ve dengesiz beslenen gençlerde, boy uzamasını yavaşlıyor hatta duruyor. Büyüme, gelişme, kas ve kemik gelişiminde yetersizlikler oluşuyor. İyot yetersizliğine bağlı guatr, özellikle de kız çocuklarında demir yetersizliğine bağlı kansızlık ortaya çıkıyor. Bazen de kişiyi ölüme kadar götürebilen çok tehlikeli boyutlardaki anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza adı verilen beslenme bozuklukları görülüyor" açıklamasını yaptı.

NE KADAR AÇ KALIRSAM O KADAR ZAYIFLARIM

Hangi yaşta olursa olsun diyetin mutlaka bir uzman desteği ile yapılması gerektiğini hatırlatan Dyt. Hançer, anne babaları da çocuklarının diyet yapma isteğini ciddiye almaları ve onları doğru şekilde yönlendirmeleri gerektiği konusunda uyardı. Gençler arasında yapılan yanlış uygulamaların başında aç kalmak ve öğün atlamanın geldiğini ifade eden Dyt. Hançer "Ergenler arasında "Ne kadar aç kalırsam o kadar hızlı zayıflarım" düşüncesi oldukça yaygın. Aç kalınan diyetler kişinin beslenmesinin günlük ihtiyaçlarının çok altında kalmasına, halsizliğe, çeşitli vitamin-mineral eksikliklerine, odaklanma problemlerine sebep olur. Doğru bir diyet kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılamalı, düzenli bir öğün dengesi sunmalı, sancılı açlıklara sebep olmamalı. Güne bir kahvaltı ile başlamak, en az bir, tercihen iki ana öğün daha yapmak en doğru uygulamadır" diyor.

AKŞAM YEMEĞİNİ ATLAMAYIN

Diyette yapılan en önemli yanlışlardan birinin geç saatlerde yenilen şeylerin tamamının yağ olarak depolandığını düşünmek ve akşam yemeklerini diyetten tamamen çıkarmak olduğunu söyleyen Burak Hançer "Akşam öğününün diyetten tamamen çıkarılması geceleyin meydana gelen yeme ataklarına sebep olur. Bu kilo almayı daha da artırır. Ayrıca uzun açlıklar halsizliğe, uyku düzeninin bozulmasına, metabolizmanın zayıflamasına sebep olur. Doğru bir diyet kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılamalı, düzenli bir öğün dengesi sunmalı, sancılı açlıklara sebep olmamalı. Güne bir kahvaltı ile başlamak, en az bir, tercihen iki ana öğün daha yapmak en doğru uygulamadır" dedi.

TEK YÖNLÜ BESLENMEDEN UZAK DURUN

Sosyal medyada ve internette sıkça karşımıza çıkan popüler ya da tek yönlü diyetler de gençlerin dikkatini çekiyor. Bu diyetlerle hızla sonuç alacağı düşüncesiyle çok fazla tercih edildiğini anlatan Dyt. Burak Hançer, kabak detoksu, patates diyeti, portakal diyeti gibi isimlerle ortaya çıkan tek yönlü diyetlerin ergenleri yeterli ve dengeli beslenmeden uzaklaştırdığını söylüyor. Dyt. Hançer, büyüme ve gelişme evresi devam eden kişilerin dengeli bir şekilde bütün besin gruplarından yeterli miktarda tüketmesi gerektiğini hatırlatıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK