Yarışmada Türkiye'nin başkentini bilemeyen ve joker kullanan üniversite öğrencisine tepki

Kim milyoner olmak ister programında Türkiye'nin başkentiyle ilgili soruyu bilemeyen ve joker hakkını kullanan üniversite öğrencisine yarışmanın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu tepki gösterdi. İmirzaluoğlu, "İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı. Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın" ifadelerini kullandı.

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmaz İster' yarışmasındaki bir soru programa damgasını vurdu. Türkiye'nin başkentinin sorulduğu Tıp Fakültesi öğrencisi yarışması soruyu bilemedi.

Önce seyirciye sorma sonrasında ise yüzde 50 Joker hakkını kullanan yarışmacı İstanbul ve Ankara seçenekleri kalınca, doğru yanıtı verebildi.

"İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı" diyen İmirzalıoğlu, "Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın" ifadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında, yarışmacıya "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu soruldu. Cevap şıklarında ise; İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas kentleri yer aldı. Ancak yarışmacının iki jokere başvurarak Ankara yanıtını vermesi izleyicileri şaşırttı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemeyerek "Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın" diye konuştu.

SEYİRCİLERİN YÜZDE 40'I "ANKARA" DEDİ

Programda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yarışmacının seyirciye sorma joker hakkına gelen doğru yanıt oranları oldu. Yanıtlarda Ankara'yı bilenlerin oranının yüzde 40'ta kaldığı görüldü.