Meteoroloji gün verip uyardı! Kavurucu sıcaklıklar kapıda - Haritalı

Mart ayında kış mevsimini yeniden yaşayan Türkiye, bu defa da bahar mevsimini göremeden yaza geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), yayınladığı haftalık hava durumu tahmin raporuna göre; sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artmaya başlaya

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının salı günü doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ila 10 derece) yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta kuzey, iç ve doğu bölgelerde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 21 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların, İstanbul'da 21, Adana'da 27, Samsun'da 26, Ankara'da 25, Antalya'da 27, Trabzon'da 25, İzmir'de 26, Kayseri'de 26, Erzurum'da 12, Bursa'da 29, Eskişehir'de 25, Malatya'da 24, Afyonkarahisar'da 21, Bolu'da 22 ve Diyarbakır'da 23 derece olması bekleniyor.