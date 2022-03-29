Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı

Türkiye'nin başkentini bilemeyen ve joker kullanan üniversite öğrencisine Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki

Kim milyoner olmak ister programında Türkiye'nin başkentiyle ilgili soruyu bilemeyen ve joker hakkını kullanan üniversite öğrencisine yarışmanın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu tepki gösterdi. İmirzaluoğlu, “İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı. Türkiye’nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın” ifadelerini kullandı.