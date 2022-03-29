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Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı

Ankara'da Sermaye Piyasası Kurulunun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde "dua alma" adı altında temin ederek sınava girenler de dahil halen kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Ayrıca hakim savcı çalışma evleri soruşturmasından toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 08:27
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında Sermaye Piyasası Kurulunun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde "dua alma" adı altında temin ederek sınava girenler de dahil halen kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

HAKİM SAVCI ÇALIŞMA EVLERİ SORUŞTURMASINDA 21 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alan, Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen ve hakkında örgüt üyesi olduğuna dair deliller bulunan çoğu avukat 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.

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