Kira geliri olanlar dikkat! Son 3 gün

Yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan, konut ve işyeri kira geliri beyan dönemi için son 3 gün kaldı. Mükellefler 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 dönemi konuttan 7 bin lira, iş yerinden de 53 bin lira üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek.

İnternet kullanamayan, vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükelleflere, engelli ve hastalara randevu sistemine göre Maliye Bakanlığı'ndan bir görevli yardımcı olacak.

31 MART'TA SONA ERİYOR

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren, kira gelir vergisinin ödenme süresi ile işverenden elde edilen ücret beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart'ta sona eriyor.

Geçen yıl elde edilen gelirler için beyanname sürecinin perşembe gecesine kadar tamamlanması, ilk taksit ödemesinin de bu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Geçen yıl elde ettiği konut kira geliri 7 bin lirayı aşanlar beyanname verecek.

Hissedarlardan kişi başına elde edilen konut kira geliri bu tutarı aşan beyanname verecek. Her bir hissedar ayrı ayrı 7 bin liralık istisnayı vergi hesabında gelirinden düşebilir.

VERGİYİ AZALTAN GİDERLER

Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanırken, kira gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildiren bundan yararlanamayacak. Kira gelirlerinden bağış, eğitim, sağlık ve sigorta masrafları vergiden indirilebilir.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanıldığı için birden fazla konuttan kira geliri olanların buna dikkat etmesi gerekecek.

7 GÜN 24 SAAT ULAŞILABİLİR

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor.

Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

Mükellefler değer artış kazancına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini de hazır beyan sistemi üzerinden kolayca gönderebilir. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

BEYANNAME VERMEYENE İSTİSNA YOK

Beyan etmeyenler istisnadan yararlanamıyor. Birden fazla konuttan kira geliri elde edenler istisnayı sadece bir konut için kullanabilir.

Geçen yılın geliri için 7 bin lira olan istisna tutarı bu yıl 9.500 lira olup bu tutar 2023 yılında beyan edilecek kira gelirleri için kullanılacak. Kira gelirleri mart sonuna kadar beyan edilecek.

HAZAL ATEŞ