Yetim çocuklara psikolojik destek

Ukrayna'dan savaşta kaçan 159'u yetim çocuk 26'sı görevli toplam 185 kişiye Türkiye kucak açtı. Niplon kentinde yetimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Ukraynalı yetkililer ile Türkiye İçişleri, Dışişleri Bakanlığı, ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi'nin yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye'ye kabul edilmesi kararı alındı.Nipron kentinden 2.5 gün süren yolculuğun ardından uçaklar ile Antalya'ya getirilerek kalacakları otele yerleştirildi.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Psikolojik destek görevliler havalimanında karşılamada çocukların bomba seslerinden çok derin etkilendiğini gözlemlediklerini söylediler. Görevliler, "Çocukların yaşadıkları travmadan kurtulmaları için Antalya'ya getirilmelerinin çok yerinde bir karar. Bu değişiklik bile çocukları çok iyi geldi. Otelle yerleşmelerini ardından akşam yemeğinde bunu çok net gözlemledik" diye konuştu.

SOSYAL ETKİNLİK YAPACAĞIZ

Yetkililer savaş bölgesinden tahliye edilen yetim Ukraynalı çocuklar için düzenli sosyal etkinlik yapacaklarını da söyledi. Bunu için Ukraynalı animasyon guruplarından faydalanacaklarını da belirten görevliler, "Kısacası çocukların savaşı ve yaşadıkları korkuları üstlerinden atmalarını sağlayacağız.

Tiyatro ve çocuk oyunları oynayacağız. Doğada bo bol yürüyüş onlara iyi gelecek" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ise ilk etapta çocukların eksikliklerinin tespit edilerek kapsamlı bir çalışma yapacaklarını söyledi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK