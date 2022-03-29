TOGG için yeni hedef: Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bugün sizlerle paylaşacağımız bir güzel haber daha var" diyerek yerli otomobile yönelik destek ve yeni hedefleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi elektrikli otomobil üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Yerli otomobil TOGG çalışmalarına değinen Başkan Erdoğan, "Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz." dedi.
81 İLİN TAMAMINDA KURULACAK!
Başkan Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtası ile 81 ilimizin tamanında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik çalışmalara 300 milyon liralık destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 1 yıl içinde ülkede yaygın bir şarj altyapısı kurulmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız