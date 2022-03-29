Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'daki Barış masası'nda!

Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'a geldi. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesi Abramoviç İstanbul'a geldi. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakereler için bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden dikkat çeken bir görüntü yayınlandı. Görüntülerde, daha önce İstanbul'da olduğu ifade edilen Rus oligark Roman Abramoviç'in müzakerelerin gerçekleştiği yerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görülüyor.

Müzakerelerde Ukrayna heyeti minimum hedef belirledi. Ukrayna heyeti insani durumun derhal iyileşmesini istiyor.

Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler zehirlendi!

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre müzakerelere aracılık ettiği bilinen Rus milyarder Roman Abramoviç ve bazı Ukraynalı müzakerecilerin bu ayın başında, Kiev'deki görüşmelerden sonra zehirlendiğinden şüphelenildi.

Abramoviç tedavi için İstanbul'a geldi

WSJ, Abramoviç'in bu şüpheler üzerine tedavi için İstanbul'a uçtuğunu yazdı. NATO üyeleri arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereler konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Almanya ve Fransa diyalogdan yana tavır koyarken diğer bazı üyeler Putin'e güvenilemeyeceği yönünde görüş bildiriyor.