KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Sponsorlu İçerik
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezavi hükümlülerinin izni uzatıldı
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezavi hükümlülerinin izni uzatıldı
MBSTS sonuçları açıklandı
MBSTS sonuçları açıklandı
MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'
'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı
Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
Refüjde turunç toplayan 3 kadın otomobillerin çarpması sonucu öldü
Refüjde turunç toplayan 3 kadın otomobillerin çarpması sonucu öldü
İşkur İl Müdürü: Fabrikalar işçi bulamıyor
İşkur İl Müdürü: Fabrikalar işçi bulamıyor
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti
Yeni KDV düzenlemesi ikinci elde fiyatları artıracak
Yeni KDV düzenlemesi ikinci elde fiyatları artıracak
MHP'li Vekil, 'Erdoğan'la görüştüm' deyip açıkladı: Asgari ücrete zam gelecek
MHP'li Vekil, 'Erdoğan'la görüştüm' deyip açıkladı: Asgari ücrete zam gelecek
Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
MB duyurdu: 5 TL'lik banknotlarda değişiklik yapıldı
MB duyurdu: 5 TL'lik banknotlarda değişiklik yapıldı
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 364 yeni vaka, 61 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 364 yeni vaka, 61 vefat
Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu
Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu
Milletvekili Seçimi Kanunu teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanıyor
Milletvekili Seçimi Kanunu teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanıyor
MEB'in okullara gönderdiği kitapları hurdacıya satan memur tutuklandı
MEB'in okullara gönderdiği kitapları hurdacıya satan memur tutuklandı
Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8 oldu
Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8 oldu
Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir
Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı
İstanbul müzakeresinin tarih ve saati belli oldu
İstanbul müzakeresinin tarih ve saati belli oldu
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi
Konya Şeker'den fiyat artışı açıklaması: Zam yapmadık
Konya Şeker'den fiyat artışı açıklaması: Zam yapmadık
İki bakanlıktan ortak proje: Çevre Dostu Bin Okul
İki bakanlıktan ortak proje: Çevre Dostu Bin Okul
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Mart 2022 10:02
Yazdır
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Halis Aygün'ün sosyal medya paylaşımı:

15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.

DUYURU

(29 Mart 2022)

KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçları için TIKLAYINIZ.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Prof. Aygün: 2022-YKS en çok adayın başvurduğu sınav oldu
Prof. Aygün: 2022-YKS en çok adayın başvurduğu sınav oldu
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Sağlık Bakanlığı alımlarında tercih tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanlığı alımlarında tercih tarihleri belli oldu
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 81 ilde yapıldı
EKPSS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
EKPSS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Eğitim vermeksizin işçiyi tehlikeli işte çalıştıran işveren 'taksirle ölüme' sebebiyet vermiştir.
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-buyuk-firsat_adv1600
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Malulen işçi emeklisi EKPSS ile memur olduğunda ikinci defa emekli olup iki aylık alabilir mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Anayasa Mahkemesi, emeklilik nedeniyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyen işçinin işe iadesi talebiyle açılan davada ret kararı verdi.
Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Danıştay 8. Dairesi, üniversite öğrencisi olan davacının, hocasına hakaret ettiği gerekçesi ile üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin davayı reddeden istinaf mahkemesi kararını onadı.
Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalanması nedeniyle menfaat temininin gerçekleşmediği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesini hukuka aykırı buldu.
YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesini uygun gördü!
Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesi, iki bireysel başvuruda sendikal hakların kullanımına ilişkin önemli kararlar verdi.
MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

Rehber Öğretmenin okul pansiyonunda nöbetçi belletici öğretmen olarak görev yapıp yapamayacağı hakkında sorulan soruyu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 21.03.2022 tarih ve 97049 sayılı yazısıyla cevapladı.
Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 nisan 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
4.doz corona virüs aşısı ölümlere karşı ne kadar etkili?

4.doz corona virüs aşısı ölümlere karşı ne kadar etkili?

İsrail?de yapılan yeni bir araştırmaya göre, dördüncü doz corona virüs aşısı 60-100 yaş arası yetişkinlerde Covid-19 ile ilişkili ölümlerde yüzde 78'lik bir düşüş sağladı. 560 bini aşkın kişinin incelendiği çalışmanın yazarları, araştırmalarının 4. doz aşının hayat kurtarmadaki kritik önemini gösterdiğini söyledi.