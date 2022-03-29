MBSTS sonuçları açıklandı
ÖSYM, DİB-MBSTS sonuçlarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Mart 2022 10:32
2022-DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2022-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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