Altının kilogramı 886 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 886 bin liraya geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 17:19
Altın piyasasında, en düşük 886 bin lira, en yüksek 919 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,7 azalarak 886 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 961 milyon 774 bin 959,09 lira, işlem miktarı ise 2.149,38 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 978 milyon 349 bin 483,15 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AgaBullion Kıymetli Madenler, VakıfBank, AG Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|920.000,00
|1.945,00
|En Düşük
|886.000,00
|1.894,05
|En Yüksek
|919.000,00
|1.938,20
|Kapanış
|886.000,00
|1.915,00
|Ağırlıklı Ortalama
|899.767,07
|1.915,34
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.961.774.959,09
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.149,38
|Toplam İşlem Adedi
|134