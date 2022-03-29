İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerden gelen haberlerin barış yolunda iyimserliği artırmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı önemli ölçüde arttı.

İstanbul'da, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşme sonrasında iki heyet temsilcileri de görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıklarken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da müzakere sonuçlarının liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterli olduğunu ifade etti.

Söz konusu haberle birlikte dünya genelinde pay piyasalarında yükseliş eğilimi güçlenirken, Rusya'da RTS endeksinin artışı yüzde 7'yi geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de artan küresel risk iştahıyla birlikte önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kazanarak 2.213 puana çıkarken, yükselişe ulaştırma hisseleri öncülük etti. Türk Hava Yolları hisselerinin fiyatı yüzde 8 artarken, Pegasus hisseleri ise yüzde 7 değer kazandı.

Avrupa'da endekslerin artışı yüzde 3'ü aşarken, ABD'de vadeli işlem piyasalarında da benzer bir seyrin hakim olduğu görülüyor.

- Emtia fiyatları ve dolar endeksi geriledi

Azalan risk algısı emtia fiyatlarında ise satış baskısını beraberinde getirdi.

Altının ons fiyatı söz konusu haberle birlikte yaklaşık yüzde 1,5 düşüşle 1.894 dolara, dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 98,2'ye geriledi.

Rus rublesi de dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Dolar/Rus rublesi paritesi şu dakikalarda 86,25 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen doğal gaz fiyatları vadeli işlemlerde haberle birlikte yüzde 5,3 düşüşle 107 avroya gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3,3 azalışla 103,2 dolar oldu.

Küresel buğday arzında iki önemli ülke olan Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelerde ilerleme sağlaması sonrası mayıs vadeli buğday kontratları da yüzde 6,8 geriledi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin akşam saatlerinde de devam edeceğini belirterek, olumlu haber akışının devam etmesi halinde piyasalarda risk iştahının güçlenerek sürebileceğini kaydetti.