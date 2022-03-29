Yanan orman arazileri THK tarafından İHA'larla tohumlanacak

- Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, Antalya'da geçen yaz yanan orman alanlarına insansız hava araçlarıyla 500 kilogram kızılçam tohumu atacaklarını belirterek, "Biz, doğal yaşamı korumak için bu tohumların arasına keçiboynuzu, kiraz ve zeytin tohumları da koyacağız." dedi.

Kaya, AA muhabirine, geçen yaz aylarında Antalya'da çıkan orman yangınlarında Türkiye'nin ciğerlerinin yandığını söyledi.

THK Antalya Şube Başkanlığı tarafından yanan alanlarda tohumlama çalışması yapmak üzere bir proje geliştirildiği bilgisini veren Kaya, bunu yürekten desteklediklerini ifade etti. Kaya, şube başkanının bölgedeki bütün belediyelere ve üniversitelere yazı yazarak projeye ilişkin bilgilendirme yaptığını ve destek aldığını dile getirdi.

Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi ile birlikte hayata geçirilen projeye, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiğini belirten Kaya, şöyle dedi:

"THK Antalya Şube Başkanlığımız, geliştirilen proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gösterilen ve insanların gidemeyecekleri 500 dönümlük alana dron ile tohum atacak. Dronlar havada 10 kilometre yol kat edebiliyor, 38 dakika kalabiliyor, 15 kilogram tohumu bir anda atabiliyorlar. Biz, doğal yaşamı korumak için bu tohumların arasına keçiboynuzu, kiraz ve zeytin tohumları da koyacağız."

- "Çalışma için teknik komisyon oluşturuldu"

THK Antalya Şube Başkanı Süleyman Girgin de projede akademik ve teknik kadroların birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "28 Temmuz-9 Ağustos 2021 döneminde yanan ormanlık alan içindeki 500 dönümlük bölgede tohumlama çalışması yapacağız." diye konuştu.

Söz konusu çalışma için teknik komisyon oluşturulduğunu dile getiren Girgin, komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği ve Akdeniz Üniversitesinden temsilcilerin bulunduğunu kaydetti.