Bakan Yanık: 530 kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, kadın girişimciliğinin geliştirilmesinde kadın kooperatiflerinin önemli bir potansiyel sunduğunu belirterek, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak 20 yıldır çalıştıklarını anlattı.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Ticaret Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla kadın girişimciliği alanında farklı faaliyetler gerçekleştirdiklerini anımsatan Yanık, şunları kaydetti:

"Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin artırılması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. 81 il müdürlüğümüz koordinasyonunda Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları oluşturduk. Çalışma grupları ile 831 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek 40 bin kişiye ulaştık. 380 kadın kooperatifini ziyaret ettik. Bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik. Bu sayının daha da artması, yeni girişimlerin hayata geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

- "3 bin erkeğe de kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi hedefliyoruz"

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'ni eylül ayında başlattıklarını hatırlatan Yanık, şu bilgileri verdi:

"3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi, 1500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, kooperatif ortağı olan 3 bin erkeğe de kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, kadın kooperatifçiliği kapsamında 1000 kişilik danışman havuzu oluşturmayı ve danışmanlık hizmeti eğitimleri vermeyi planladık."

- Finansal okuryazarlık seminerleriyle yaklaşık 697 bin kişiye ulaşıldı

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve finansal okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla 2017 yılından bugüne kadar 81 ilde seminerler gerçekleştirdiklerine işaret eden Yanık, seminerlerle kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına çalıştıklarını, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgilendirme yapıldığını ve 196 etkinlik ile yaklaşık 697 bin kişiye ulaştıklarını bildirdi.

Yanık, Türkiye'de mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla özel sektörle iş birliğinde Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni başlattıklarını da anımsatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Proje, üniversitede eğitim gören kız öğrencileri için üniversite, lise öğrencileri için lise olmak üzere farklı programlardan oluşuyor. Projenin üniversite programı kapsamında bugüne kadar toplam 710 kız öğrenciyi desteklerken, lise programı ile 125 lisede toplam 54 bin öğrenci, veli ve öğretmene ulaştık. Aralık ayında ilk fazı tamamlanan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin 2022-2024 dönemi için ikinci faz çalışmalarını ocak ayında başlattık."

- "İş Kulübü eğitimlerine 2 bin 131 kişi katılım sağladı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın konukevinden hizmet alan kadınların daha nitelikli işlerde çalışmaları, ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için İŞKUR ile iş birliğinde İş Kulübü eğitimleri verdiklerini belirtti.

Öz geçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlık, iletişim becerileri gibi onların daha sonraki iş bulma süreçlerinde hayatlarını kolaylaştıracak konuları kapsayan eğitimlerden 2 bin 131 kadının faydalandığını aktaran Yanık, 2021 yılında konukevinden hizmet alan 1655 kadının meslek edindirme kurslarından yararlandığını, bu kurslara katılan 321 kadının ise işe yerleştirme mutluluğunu yaşadığını ifade etti.