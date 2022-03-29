'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı

Samsun'da bir Devlet Hastanesi'nde görev yapan Uzman Doktor hakkında, hasta yakını tarafından SABİM Hattı'na yapılan başvuruda; "Gördüğüm yerde o doktoru boğup öldüresim var!", "Hastaneye gidip de 2 doktor mu vuralım, tokatlayalım?", "Millet gidiyor, sağda solda doktor dövüyor, vuruyor, adamlar haklıymış!", "Ben o doktora dayak değil, kurşun atarım!" ifadelerinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün durumu kendisine bildirmesi üzerine Uzman Doktor; üyesi olduğu Hekim Birliği Sendikası Samsun İl Temsilcisi ile irtibat kurdu.

Ölümle tehdit edilen doktor, Hekim Birliği Sendikası avukatı ile İlyasköy Polis Merkezi'nde "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdikten sonra da Samsun Adliyesi'ne başvurdular.

Olayın önemi ve aciliyetine binaen, Mahkeme aynı gün kararını verdi.

Ölümle tehdit içerikli ifadeleri nedeniyle ilgili kişinin, Uzman Doktor'un çalıştığı Hastane'ye yaklaşması yasaklandı ve bir dizi güvenlik tedbirine hükmedildi.

HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASI, SOSYAL MEDYA'DAN DUYURDU .

Hekim Birliği Sendikası, akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararı takipçilerine duyurdu.

DR. ERDEM: "MAHKEME KARARI ÇOK OLUMLU" .

Hekim Birliği Sendikası Samsun İl Temsilcisi Uzman Doktor Pınar Çelikkıran Erdem yaptığı açıklamada; "O kişinin meslektaşımızın kendisine, ailesine, evine ve çalıştığı hastaneye yaklaşması, telefon, whatsapp, sosyal medya vs kanallar ile iletişim kurması Mahkeme Kararı ile yasaklandı". dedi.

Mahkeme'nin tedbir kararını değerlendiren Dr. Erdem; "Biz Hekimler; darp ediliyoruz, hakarete uğruyoruz, tehdit ediliyoruz ve hatta öldürülüyoruz. Hukuk sisteminin bu sefer hızlı karar alarak yanımızda olduğunu görmek çok sevindirici. Hekim Birliği Sendikası olarak, üyelerimiz ve meslektaşlarımız için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz." diyerek sözlerini bitirdi.

Kaynak: https://www.hukukihaber.net/