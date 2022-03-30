Rüşvet operasyonunda birisi tapu memuru iki şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet alan memur, suçüstü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 14:20
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma kapsamında dün gözaltına alınan Yavuzeli Tapu Müdürlüğündeki bir memur ile ona rüşvet verdiği belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız