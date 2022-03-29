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Ortaokul öğrencileri görme engelliler için 'akıllı baston' tasarladı

Erzurum'da bir grup öğrencinin hazırladığı Sesli Sarı Yürüyüş Yolları Sistemi sayesinde görme engelliler, gitmek istedikleri yere daha güvenli ulaşacak- Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni İnan Akyol:- "Geliştirdiğimiz projede amacımız şehirlerde görme engellilerin rahat hareket edebilmeleri için yapılan sarı yürüyüş yollarını teknolojiyle buluşturmak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 13:14
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Erzincanlı ortaokul öğrencileri görme engellilerin sarı yürüyüş yollarında kimsenin yardımı olmadan istedikleri yerlere ulaşabilmelerini sağlayacak "akıllı baston" geliştirdi.

Erzincan Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri Zeynep Bali, Meva Tuana Yalçınkaya ve Naz Yüksel, proje hocaları İnan Akyol ile görme engelliler için yeni bir proje hazırladı.

Görme engelli bir kişinin kent yaşamında sarı yürüyüş yollarını kullanarak gitmek istediği yere yönlendirilmesini sağlayacak ve trafik ışıklarına geldiğinde ne zaman karşıya geçmesi gerektiğini bildirecek sistem geliştirmek için yola çıkan öğrenciler, "Görme Engelliler İçin Sesli Sarı Yürüyüş Yolları Sistemi" isimli proje hazırladı.

Proje kapsamında 3 bölümden oluşan sistemi geliştiren öğrenciler, ilk olarak yürüyüş yollarının altına yerleştirilen rfid kartlar üzerine 3d yazıcıdan baskısı alınan sarı yürüyüş yolları, trafik ışıkları ve binaların olduğu şehir modeli hazırladı.

İkinci aşamada mesafe sensörü, pil ve buton bulunan akıllı baston yapan öğrenciler, son bölümde ise akıllı baston ile kablosuz iletişim kuran mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Bu sayede sistemin uygulandığı bastonu sarı yürüyüş yolu üzerine tutarak ilerleyen görme engelli birey, her biri bir bina için yönlendirme yapan rfid kartlar sayesinde hangi noktaya geldiği konusunda sesli olarak mobil uygulamayla uyarılıyor.

Geliştirilen bu sistem uygulandığında görme engelli bireyler sarı yürüyüş yollarını kullanarak kimseden yardım almadan istedikleri yere gidebilecek, önündeki engellerden haberdar olacak ve trafik ışıklarından daha etkili şekilde yararlanabilecek.

- Sistem görme engelli bireyi bulunduğu nokta konusunda uyarıyor

Öğrencilerden Bali, gazetecilere, projenin görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu ifade ederek, "Amacımız görme engellilerin şehir yaşamında sarı yürüyüş yollarını kullanarak kimseden yardım almadan gitmek istedikleri yerlere ulaşabilmeleri için sesli yönlendirme yapabilecek akıllı baston prototipi ve şehir modeli tasarlamaktır." dedi.

Bali, projenin faydalarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Görme engelli sokağa çıkıp akıllı bastonla yürüdüğünde sarı yürüyüş yolları altındaki rfid kartlar, baston ucundaki kartı okuyacak ve telefona entegre olan sistem engelliyi sesli şekilde yönlendirecek. Görme engelli, hangi kurumun ya da binanın önüne geldiyse nerede bulunduğunu telefonundan sesli şekilde öğrenecek. Mesela engelli birey marketin önüne geldiyse sistem telefondan 'markete geldiniz' diye sesli şekilde komut veriyor."

Okulun Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni İnan Akyol ise her yıl TÜBİTAK'ın proje yarışmalarına öğrencileriyle katıldığını anlattı.

Bu yıl görme engellilere yönelik proje yaptıklarını bildiren Akyol, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz projede amacımız şehirlerde görme engellilerin rahat hareket edebilmeleri için yapılan sarı yürüyüş yollarını teknolojiyle buluşturmak. Bu sarı yürüyüş yollarının altına da rfid kartlar ekleyip bir akıllı baston geliştirdik. Bu akıllı baston rfid kartları okuyor ve görme engelli hangi binanın önündeyse o binanın ismini söylüyor. Böylece görme engelli birey sarı yürüyüş yollarını kullanarak o anda bulunduğu konumu biliyor. Projemiz uygulanırsa görme engellilere büyük yarar sağlayacak"

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