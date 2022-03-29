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Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti

Ara karar açıklanırken yaptıkları reddihakim talebinin mahkemeye dilekçeyle sunmaları istenen Hazinedar, adil yargılanmadığını belirterek, duruşmayı terk etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 13:28
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Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile eski belediye meclis üyesi Çetin Kırışgil'in görevdeyken haksız mal edindikleri ve mal bildiriminde bulunmadıkları iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Murat Hazinedar ve Çetin Kırışgil ile avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanıklardan Gaye Donay, Hazinedar'ı amcası dolayısıyla tanıdığını belirterek, Beşiktaş Belediyesine danışmanlık hizmeti sunup sunmadığını hatırlamadığını söyledi.

Hazinedar'ın banka hesabından kendisine, 2015'te 40 bin lira gönderdiğinin sorulması üzerine Donay, "O paranın benim tanıdığım bir kanser hastasına yardım için gönderildiğini, ancak geri iade ettiğimi hatırlıyorum." dedi.

Duruşmada söz alan sanık Murat Hazinedar, tanığın dinlenilmesine tepki gösterdi.

Hazinedar, "Bu tanığı neden dinliyorsunuz? 40 bin lirayı soruyorsunuz. O dönem zaten hesabımda 10 milyon dolar para var. Doğru bir yargılama yapalım. Siz 40 bin liralık meblağın neden gönderildiğini soruyorsunuz. Benim insanlarla özel hukukum olabilir, bu yok edildi. Sorulan soruların davanın esasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple diyeceğim yoktur." ifadelerini kullandı.

Hazinedar'ın avukatı, ara karar açıklandığı sırada reddihakim talebinde bulundu. Hakimin taleplerini dilekçeyle yapmaları gerektiğini söylemediği esnada Hazinedar, adil bir yargılama yapılmadığını öne sürerek, duruşma salonunu terk etti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- "Her şey hazır ama dosya bitmiyor"

Hazinedar, duruşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgili düzenlenen 3 MASAK, Başbakanlık ve savcılığın bilirkişi raporlarının lehine olduğunu söyledi.

Yine Sayıştay raporlarının da olumlu olduğunu dile getiren Hazinedar, şöyle konuştu:

"Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanının mütalaası dosyada. Yeminli mali müşavir raporu dosyada. Dosyayı bitirmemek, uzatmak için her türlü hukuk dışı yöntemi uygulayan hakimi bugün reddettim. Düşünebiliyor musunuz? 8 tane rapor var lehimde ve tam bir buçuk yıldır Adalet Bakanlığının süre talimatına, koyduğu yargılama süresine rağmen sadece üç tanığı dinleyerek mahkemeyi oyalayan bir hakim. Yargılanmak istiyorum, her şey hazır ama dosyayı bitirmiyor. Bugün hakimi bu nedenle reddettim."

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Mart 2014'de yapılan yerel seçimlerde Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen ve suç tarihlerinde başkan olarak görev yapan Murat Hazinedar ile bir kısım belediye görevlileri ve belediye meclis üyelerinin haksız mal edindikleri, bildirimde beyan ettikleri malların gerçeği göstermediği ve gerçek mal varlıklarını gizledikleri iddiasında bulunulması üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından inceleme yapıldığı belirtiliyor.

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İnceleme sonunda 18 Aralık 2017 tarihli rapor düzenlendiği bilgisi verilen iddianamede, bu raporda, "şüphelilerin üzerine yüklenilen suçların 3628 sayılı yasa kapsamında kalan suçlardan olduğu ve Başsavcılıkça resen soruşturma yapılması gerektiği görüşünün sunulduğu" aktarılıyor.

İddianamede, rapor gönderildikten sonra savcılıkça yapılan değerlendirmede, Hazinedar'ın en son mal bildirimini 6 Temmuz 2015'te yaptığı, bu tarihten sonra da banka hesaplarında lira ve dolar cinsinden yüklü para transferi olduğu halde bunlara ilişkin mal bildirimlerinin yer almadığı belirtiliyor.

Mal bildirimlerine kaynağı, sözleşmesi ve benzeri belgeler girilmeksizin piyasadan 7 milyon lira dosya alacağı yazıldığı, 8 Mayıs 2015'te beyan edilen 7 milyon doların ise bir önceki ve bir sonraki bildirimlerde yer almadığı, kaynağının belli olmadığı anlatılan iddianamede, Beşiktaş Belediye meclisi üyesi olarak görev yapan diğer sanık Çetin Kırışgil ile ilgili de benzer iddialar yer alıyor.

İddianamede, sanıkların 3268 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nda yer alan ilgili maddeler gereği, "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıkların haksız edinilen mallarının zorla alımı ve kamu görevinden yoksun bırakılmaları da isteniyor.

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