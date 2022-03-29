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Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!

Toprak Mahsulleri Ofisi, 25 Mart itibarıyla fırıncılara sattığı ucuz buğday fiyatlarına yüzde 20 zam yaptı. İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 4 lira olması talebiyle yarın Ankara'ya gidiyor. İTO'ya bağlı fırıncılar ise aynı zam talebini ramazandan sonra yapacak

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 29 Mart 2022 13:40
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Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!

Şubat ayının ortasında zamlanan ekmek fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası küresel buğday fiyatlarındaki rekor artışlar Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ithalat faturasını kabartınca, yurt içinde un sanayicilerine satılan ekmeklik buğday fiyatları arttı.

Savaş öncesinde tonu 320 dolar civarında seyreden buğday fiyatları savaş sonrası 450 doları aştı. Kabaran ithalat faturası sonrası TMO'nun değirmenlere ve fırıncılara ekmek fiyatlarının artmaması için ucuz fiyattan verdiği ekmeklik buğday fiyatları, 25 Mart itibarıyla yüzde 20 civarında zamlandı.

TMO'nun sattığı buğday ile 50 kiloluk bir un çuvalı 210 TL iken 250 TL'yi aştı. Şu an aynı miktardaki bir çuval unun piyasadaki fiyatları ise 400 liraya dayanmış durumda.

Sözcü'de yer alan habere göre TMO yetkilisi, ekmeklik buğdaya yapılan son zamdan sonra da TMO'nun satış fiyatlarının piyasanın yarı fiyatına olduğunu söyledi. Yetkili, "Savaş nedeniyle navlun fiyatları yaklaşık yüzde 40-50 civarında artmış durumda. Buğday fiyatlarında da dünya genelinde bir artış var. Bu yüzden fiyatlarda artışa gidildi" dedi.

"Ancak ekmekteki unun maliyete oranı yüzde 30. Unu yüzde 50 oranında sübvanse ettiğimiz için son fiyat artışının etkisi oldukça sınırlı olur" diyen yetkili, "Mayıs ayının ikinci haftasından sonra erken hasadın da başlamasıyla un fiyatları ekmek üzerinde yeni bir baskı yaratmayacaktır" diye konuştu.

Fırıncılardan ekmeğe yüzde 14 zam talebi

Ancak fırıncılar son bir yılda yüzde 146,6 oranında zamlanan un fiyatlarının ekmek fiyatlarında yeni zamlara yol açacağı görüşünde hemfikir.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetler nedeniyle İstanbul'da satılan ekmek fiyatlarının 4 liraya çıkarılması talebiyle yarın Ankara'ya Ticaret Bakanlığı ile görüşmeye gidecekleri bilgisini verdi. İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırıncılar ise aynı zam teklifini mayıs ayında yapmayı planlıyor.

İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, "Ekmeğe Ramazan bayramından sonra yeni bir zam talebinde bulunup, 4 liraya çıkmasını isteyeceğiz" dedi.

TMO'nun piyasanın yarı fiyatına sattığı ucuz undan istedikleri kadar alamadıklarını söyleyen Demir, "Kısıtlı veriyorlar. TMO'dan aldığımız un, ürünün 3'te 1'ini oluşturuyor. Geri kalanı piyasadan temin ediyoruz" diye konuştu.

Perakende una da zam yolda

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının buğday ve navlun fiyatlarında yarattığı artış nedeniyle yurt içinde un fiyatları zamlanmış, ancak marketlerin üç aylık sözleşmelerle un almasından dolayı söz konusu zamlar market raflarına yansımamıştı. Bu zamların ilerleyen aylarda vatandaşa birikimli bir şekilde yansıyacağı belirtiliyordu.

Ülke genelinde bilinen bir un markasının fabrika satış temsilcisinin aktardığına göre, TMO'nun sattığı buğday haricinde piyasada toptan satılan diğer unlara da bir ayda 70-80 TL aralığında zam geldi.

"Gerek TMO'nun sattığı gerekse piyasada satılan unlara bir ay içinde yüzde 20-25 aralığında zam gelmiş oldu" diyen yetkili, şöyle dedi:

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"Bu durum perakende fiyatlarına da benzer oranlarda yansıyacaktır. Ulusal marketler üç aylık periyotlarla un alımı yaptıkları için fiyatlar anında değişmiyor. İlerleyen dönemde vatandaş da un fiyatlarındaki artışı hissetmeye başlayacaktır."

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