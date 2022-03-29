Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli
Sponsorlu İçerik
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına saldırıya tepki: Bu nasıl insanlık?
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına saldırıya tepki: Bu nasıl insanlık?
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Barış görüşmesi sona erdi: Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması
Barış görüşmesi sona erdi: Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı
'Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır'
'Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır'
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!
Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti
Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti
Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezavi hükümlülerinin izni uzatıldı
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezavi hükümlülerinin izni uzatıldı
MBSTS sonuçları açıklandı
MBSTS sonuçları açıklandı
MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'
'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı
Başkent'te 'sınav ve çalışma evleri' FETÖ operasyonunda 70 gözaltı
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
Refüjde turunç toplayan 3 kadın otomobillerin çarpması sonucu öldü
Refüjde turunç toplayan 3 kadın otomobillerin çarpması sonucu öldü
İşkur İl Müdürü: Fabrikalar işçi bulamıyor
İşkur İl Müdürü: Fabrikalar işçi bulamıyor
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçti
Yeni KDV düzenlemesi ikinci elde fiyatları artıracak
Yeni KDV düzenlemesi ikinci elde fiyatları artıracak
MHP'li Vekil, 'Erdoğan'la görüştüm' deyip açıkladı: Asgari ücrete zam gelecek
MHP'li Vekil, 'Erdoğan'la görüştüm' deyip açıkladı: Asgari ücrete zam gelecek
Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Nefes borusuna makarna kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
MB duyurdu: 5 TL'lik banknotlarda değişiklik yapıldı
MB duyurdu: 5 TL'lik banknotlarda değişiklik yapıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda yakın dönemde gözlemlenen yükselişte, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 14:25
Yazdır
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, elektronik ve fiziki ortamda İdare Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. Pay sahipleri ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2021 hesap yılına ait raporlarının ve kar dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi, 2021 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı ile kar dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması, Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları, 1211 sayılı Bankamız Kanunu'nun 40. maddesinde 7351 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler doğrultusunda Merkez Bankası Esas Mukavelesi'nin 40. maddesinde değişiklik yapılması hususunun Merkez Bankası Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı, Banka Meclisinde boşalacak iki üyelik için seçim yapılması ve Denetleme Kurulunda boşalacak bir üyelik için seçim yapılması gündemi ile bir araya geldi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, burada yaptığı açılış konuşmasına makroekonomik görünüme dair görüşlerini paylaşarak başladı.

"2021 yılında gözlemlediğimiz iktisadi faaliyetteki güçlü seyir, iş gücü piyasasına da olumlu yansımış ve işsizlik oranları düşmüştür"

Kavcıoğlu, 2021 yılında iktisadi faaliyette güçlü seyir gözlemlediklerini söyleyerek, "Bu güçlü seyir, iş gücü piyasasına da olumlu yansımış ve işsizlik oranları düşmüştür. Yılın ilk çeyreğinde tarım dışı istihdam, hizmet sektöründen gelen sınırlı katkıya rağmen sanayi sektörünün desteği ile salgın öncesi düzeylere ulaşmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde iş gücüne katılım oranı, dönemlik olarak sınırlı bir oranda artarken, istihdamdaki artış, işsizlik oranlarının düşüşünde etkili olmuştur. Yılın üçüncü ve son çeyreğinde de iş gücü piyasasındaki iyileşme iktisadi faaliyet görünümü ile uyumlu olarak devam etmiştir" dedi.

2021 yılında küresel enflasyonun, salgınının seyrine bağlı olarak gelişen arz sıkıntıları, emtia fiyatlarındaki artış ve arz-talep uyumsuzlukları nedeniyle hızla yükseldiğini dile getiren Kavcıoğlu, "Enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki artışlar, küresel enflasyon dinamikleri üzerinde ana belirleyicilerden biri olmuştur. Petrol fiyatlarında yeni varyantın ortaya koyduğu talep belirsizliğinin azalmasının yanı sıra jeopolitik gerilimler ve süre gelen arz sıkıntıları gibi faktörlerden dolayı yükseliş eğilimi gözlenmiştir" diye konuştu.

"Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi, enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir"

Gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisinin tüm dünyada önemini etkisini korumaya devam ettiğine işaret eden Kavcıoğlu, "Girdi maliyetlerindeki yükselişler, iklim koşulları, kuraklık, bazı ülkelerde gıda ihracatına yönelik özel kısıtlamalar ve stok sıkıntıları, gıda fiyatlarının küresel düzeyde yüksek seyretmesine neden oluyor. Uluslararası gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki bu gelişmelerin yansımalarını Türkiye'de de gözlemliyoruz. Bu gelişmeler çerçevesinde üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi, enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir" dedi.

Kavcıoğlu, uluslararası emtia fiyatlarının, tedarik zincirlerinde devam eden sorunlara ve enerji fiyatlarına bağlı olarak, üretici fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirterek, "Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark, son zamanlarda birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde, uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonda yakın dönemde gözlemlenen yükselişte, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri etkili olmaktadır"

Kavcıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Enflasyonda yakın dönemde gözlemlenen yükselişte, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Son dönemde yaşanan sıcak çatışma ortamının da yol açtığı enerji maliyetlerindeki artışlar da önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkması ile dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekteyiz. Bu çerçevede 2022 yılı ocak-mart döneminde politika faizinde herhangi bir değişime gitmedik."

"Liralaşma stratejisi, yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla Türk lirasının sistemi kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmaktadır"

Alınmış kararların birikimli etkilerinin yakından takip edildiğine dikkati çeken Kavcıoğlu, "Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla tüm politika araçlarımızda kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik edici geniş çerçeveli bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecini devam ettirmekteyiz. Liralaşma stratejisinin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğunu belirtmek istedim. Liralaşma stratejisi, yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla Türk lirasının sistemi kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmaktadır" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler çerçevesinde toplantıya basın mensuplarının alınmadığı toplantı, gündemin okunması ve gündemin gerçekleştirilmesi ile devam etti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belli oldu
TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belli oldu
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 9,5 trilyon lira oldu
Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 9,5 trilyon lira oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın Bahreyn'e gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın Bahreyn'e gidecek

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Eğitim vermeksizin işçiyi tehlikeli işte çalıştıran işveren 'taksirle ölüme' sebebiyet vermiştir.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-buyuk-firsat_adv1600
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Malulen işçi emeklisi EKPSS ile memur olduğunda ikinci defa emekli olup iki aylık alabilir mi?
Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Anayasa Mahkemesi, emeklilik nedeniyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyen işçinin işe iadesi talebiyle açılan davada ret kararı verdi.
Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Danıştay 8. Dairesi, üniversite öğrencisi olan davacının, hocasına hakaret ettiği gerekçesi ile üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin davayı reddeden istinaf mahkemesi kararını onadı.
Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalanması nedeniyle menfaat temininin gerçekleşmediği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesini hukuka aykırı buldu.
YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesini uygun gördü!
Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesi, iki bireysel başvuruda sendikal hakların kullanımına ilişkin önemli kararlar verdi.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 nisan 2022
Saraçoğlu oruç tutacakları uyardı!

Saraçoğlu oruç tutacakları uyardı!

Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Oruç tutmayı planlayanlar sağlık sorunları nedeniyle endişe duyanlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerilerde bulundu.