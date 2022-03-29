Aile boyu fuhuş çetesine darbe: 11 gözaltı

Ankara ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçunu işledikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 16 kadın kurtarıldı.

Liderliğini aynı aileden anne, oğulları ve gelinlerinin yaptığı belirlenen suç örgütünün fuhşa aracılık ettiği, kadınları il genelinde bulunan günübirlik evlerde ve otellerde saatlik veya gecelik fuhşa zorladığı tespit edildi.

Zanlılara ait ikametlerde yapılan aramalarda, 120 bin lira, fuhşa aracılıkta kullanılan 20 telefon hattı ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.