Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

Teklife göre, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılarak muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden verilen ödeneğin, net asgari ücretin altında kalması halinde aradaki fark ayrıca ödenecek. Böylece muhtarlara net asgari ücretin altında ödenek verilmeyecek.

Bu kapsamda 50 bin 294 kişi bulunuyor. Muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden 2022'nin birinci altı aylık döneminde 3 bin 472 lira 81 kuruş ödenek veriliyor. Bu tutar 2022'nin ikinci altı aylık döneminde memur maaş zammı oranında artırılacak.

Muhtar ödenekleri ilk altı aylık dönemde net asgari ücretin 780 lira 59 TL altında kaldığı için yapılan düzenlemeyle bu gelir kaybının telafisi amaçlanıyor. Düzenlemenin ardından muhtar maaşları 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak.

Düzenlemenin bütçeye 236 milyon TL ilave yük getireceği tahmin ediliyor.