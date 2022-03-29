Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir

Mobilya sektöründe hammadde krizi yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, mobilya üretimi için hammadde tedariğini zora soktu.

Düğün sezonuna hazırlanan sektörde, sunta ve MDF bulma sorunu arttı.

Tomruk azlığı nedeniyle üretim azalırken, varolan ürünlerin de daha yüksek fiyattan yurtdışına satıldığı dile getiriliyor.



Modoko Başkanı Koray Çalışkan, "İnsanlar iç piyasada mobilya alamıyor. Mobilya zorunlu tüketim ürünü. Evleneceği zaman çocuğu olacağı zaman ofis kuracağı zaman mobilya alması lazım" dedi.

TESLİMLER GECİKEBİLİR UYARISI

Mobilya sektörü yetkilileri, artan fiyatlar ve bulunabilirlik problemi nedeniyle stoklardaki ürünleri kullandıklarını söylüyor.

Önlem alınmadığı takdirde üretime ara verilebileceği dile getirilirken, teslimlerin de 3 ay gecikebileceği uyarısı yapılıyor.

Çalışkan, "Geçen yıl 180 liraya aldığımız sunta MDF'yi şu anda 850 liraya alıyoruz 4 katından fazla artmış durumda. Mobilya fiyatlarını öyle artırmış durumdaki enflasyon paketinde fiyatı en çok artan ikinci ürün mobilya" diye konuştu.

SERT GEÇEN KIŞ DA ETKİLİ OLDU

Türkiye'nin yüksek kesimlerinden, hammaddenin işleneceği bölgelere ağaçların taşınması konusunda ciddi zorluklar yaşandığı belirtildi.