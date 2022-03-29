Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü

Türkiye'nin ev sahipliğinde Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından altın ve dolarda belirgin düşüş görüldü.

Görüşmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı'nın "diyaloğun devam etmesi için" Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki operasyonları azaltma kararını duyurması, petrolle birlikte altın ve dolarda da düşüşü beraberinde getirdi.

Ons altın fiyatı bugün 1929 dolardan 1890 dolara kadar geriledi. Dolar/TL'nin de 14,84'ten 14,53'e kadar gerilemesiyle gram altın fiyatları da sert düştü.

Sabah saatlerinde 918 TL olan gram altın fiyatı, öğleden sonra Ukrayna haberleriyle 888 TL'ye kadar geriledi. Gram altında günlük düşüş yüzde 3'ü aştı.

DOLMABAHÇE'DEKİ GÖRÜŞMELER ETKİLEDİ



İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında bugünkü düşüşü ve bundan sonra olabilecekleri sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

İstanbul'da Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerde olumlu gelişme olduğuna dair haberlerin yayılmasının altındaki bugünkü düşüşte etkili olduğunu belirten Yıldırımtürk, ons altının 1885 dolara kadar düşebileceğini ancak ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki enflasyon sorunu nedeniyle tekrar 2 bin doların üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Yıldırımtürk, bugünkü Ukrayna haberleriyle ABD dolarının da Euro karşısında değer kaybettiğini, bunun da dolar/TL'ye yansıdığını söyledi.