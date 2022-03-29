Türkiye'nin konuştuğu kardeşler, internetten gördükleri otomobile 300 bin TL ödemiş

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesinde 2 Mart günü akşam saatlerinde rutin denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Recep ve Emre G. kardeşlerin aracını durdurup, arama yaptı. Aramada, araçta ruhsatsız tabanca bulundu. İki kardeş, "Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. O sebeple silah taşıyoruz" diyerek telefondan hesaplarındaki para miktarını polise gösterdi.

Şüpheleri artan Gazi Polis Merkezi ekipleri, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemelerde kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARABAYI GÖRMEDEN PARASINI ÖDEMİŞLER

İki kardeşin internette satışa konulan bir otomobil için telefonla görüştüğü galericinin hesabına araca yakından bakmadan 300 bin TL gönderdikleri belirlendi. Bankanın uyarısının ardından parayı iade eden galerici Fatih Alto, yaşananları anlattı.

Banka tarafından arandıklarını ve usulsüz bir işleme karışmamak adına parayı dilekçe yazarak iade ettiklerini belirten Fatih Alto, şunları söyledi:

* İki kardeş, bu aracı almak istedi. Telefonla arayarak ulaştılar. Araç sosyal medya hesabımda görünüyordu. Ben de aracı gelip görebileceklerini söyledim. Fakat onlar pazarlık yapmadan direkt hesabımıza 300 bin TL'yi havale yaptılar. 30 bin TL'sini de devir işlemi yapılırken vereceklerdi. Biz bu şekilde anlaştık. 2 saat sonra banka hesabımıza bloke koydu.



* Daha sonra banka tarafından arandık ve 'Bu para size dolandırıcılık yoluyla geldi' denildi. Hemen ben de bankaya gittim ve bankanın huzurunda dilekçeyle parayı iade yaptım. Sonra bankanın huzurunda bu konu kapandı. Sonrasında yalan usulsüz haberler çıktı. Benim arabamla gezmişler, gezerken yakalanmışlar. Yok benle pazarlık yapmışlar. 328 bin liraymış da 300 bin liraya almışlar. Öyle bir şey yok.

* Aracın daha gelip kapısını bile açmadılar. Telefondan ticaret bitti. Daha sonrasında konu kapandı. Olay bu şekilde oldu. Bizim rahatsızlığımız olduğumuz konu usulsüz haberler. Benimle röportaj yapmadan benim profil resmimi, sosyal medyadaki fotoğraflarımı, ilan bilgilerimi alarak haber yapmışlar. Bunlardan rahatsızlık duydum.

"BAZI HABERLER BİZİ DE MAĞDUR EDİYOR"

Galeri sahibi Rıfat Bilgili ise şöyle konuştu:

* Kardeşler, iş yeri temsilcim Fatih Alto'ya sosyal medyadan ulaşarak araca talip oluyorlar. Araca da pazarlık ediyorlar. Aracın 300 bin lirası peşin, geri kalanını da aracı teslim almak kaydıyla pazarlığı bitiriyorlar. Aracı teslim almak istiyorlar. Biz prosedür gereği devir işlemi yapmadan aracı teslim etmiyoruz. Sadece araç teslimini ekspertize giderken veya arabayı denemeye çıkarken gösteriyoruz.

* Pazar günüydü. O gün de ekspertizler kapalı oluyor. Biz aracı hiçbir şekilde göstermedik. Sadece pazarlığı bitirdik. Onlar biraz daha iş inandırıcı olsun diye kaparo göndermek için banka hesap numarası istediler. Hesaba da ne kadar atacaklarını bilmiyoruz.

* Kapora olarak normalde bin lira, 2 bin veya 5 bin lira gibi olur. Bunlar direkt 300 bin lirayı bizim hesabımıza gönderdiler. Fatih beni aradı ve aracı teslim edeceğimizi söyledi. Ben de 'tamam' dedim. Ertesi gün olduğunda Fatih Alto'ya ne zaman aracı almaya geleceklerini söyledim. Fatih ise, 'Abi ticareti yapamıyoruz. Hesaba bloke konuldu' dedi. Ben de parayı bankaya geri iade etmelerini söyledim.

* Arkadaşlar illa araba alacaklarsa parayı bize nakit getirirler veya noter huzurunda para aktarma hesaplarından yapılacağını söyledim. Bunun haricinde araç teslimi yapmıyoruz dedim ve konu kapandı. Konu biz kapandı sanıyorduk. Daha kötü oldu. Gazetelere çıkan haberlerde, araca binip gezdiler, sonra aracı geri iade ettiler, paraya bloke kondu gibi. Bunların hepsi yalan haber. Biz de bu haberlere karşı mağdur oluyoruz.