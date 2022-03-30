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30 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

30 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 00:02
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30 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Hive şehrini ve kentteki İçan Kale bölgesini ziyaret edecek, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Hive)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaşehir Belediyesini, Sarıgöl'de tarım işçisi kadınları, Salihli 67-70 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret edecek, Çiftçi ve Muhtarlar Buluşması ile Turgutlu Belediyesi kreş ve taziyeevi temel atma törenine katılacak.

(Manisa/10.45-16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi ülkelerin Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Paris)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesinde "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansa katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Batman/15.30/19.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti Ramada Otel'de iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle, Konak Restaurant'ta Balkan Türkleri ile Ziraat Odasında ise çiftçilerle bir araya gelecek. Heyet Uzun Çarşı, Yeni Sanayi Sitesi, Trabzon Caddesi ve Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/10.00-15.00)

4- TBMM'den

- İYİ Parti'nin TBMM grup toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

KAPAT [X]

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.00/10.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekonomi ve İklim Değişikliği (EKO İKLİM) Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı (EKO İKLİM) törenle ATO Congresium'da başlayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, mart ayı ekonomik güven endeksi ile 1990-2020 dönemi organize sanayi bölgeleri su, atık su ve atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

(Ankara)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Töreni ve Nevruz Ateşinin Yakılması Programı"na katılacak.

(Bursa/19.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulunacak; Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.00/19.15)

2- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 61 kiloda Süleyman Atlı, 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Taha Akgül final, 86 kiloda Osman Göçen bronz madalya maçına çıkacak; kadınlar mücadelesi 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda yapılacak müsabakalarla başlayacak.

(Budapeşte)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Hollanda'nın ZZ Leiden takımıyla karşılaşacak.

(Leiden/20.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 17. haftasında Türk Telekom, Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Panevezys/19.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen Gaziantep Basketbol-TOFAŞ maçı yapılacak.

(Gaziantep/18.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Antalya 07 Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor, Hatayspor-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport-Bellona Kayseri Basketbol ve BOTAŞ-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/14.00/Hatay/16.00/İstanbul/17.00/Ankara/17.30)

7- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 32. hafta maçları ve 23. haftadan ertelenen tek maç yapılacak, Kırmızı Grup'ta 32. hafta karşılaşmaları oynanacak.

- TFF 3. Lig 2. Grup'ta ertelenen 22. hafta maçları yapılacak.

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(Kastamonu/17.00)

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