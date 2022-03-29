Zelenskiy: Müzakerelerden olumlu sinyaller var

Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Elbet olacak
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Elbet olacak
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
Darphane artık altın satışı yapacak
Darphane artık altın satışı yapacak
Bakan Koca tepki göstermişti... Sağlık çalışanlarını darba 2 gözaltı
Bakan Koca tepki göstermişti... Sağlık çalışanlarını darba 2 gözaltı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir
Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Barış görüşmesi sona erdi: Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması
Barış görüşmesi sona erdi: Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı
'Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır'
'Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır'
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!
Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti
Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti
Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezaevi hükümlülerinin izni uzatıldı
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezaevi hükümlülerinin izni uzatıldı
MBSTS sonuçları açıklandı
MBSTS sonuçları açıklandı
MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'
'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Zelenskiy: Müzakerelerden olumlu sinyaller var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 23:57
Yazdır
Zelenskiy: Müzakerelerden olumlu sinyaller var

Rusya-Ukrayna Savaşının 34. gününde açıklama yapan Zelenskiy, Ukraynalı ve Rus müzakere heyetlerinin İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesini değerlendirdi.

İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor." dedi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" diyen Zelenskiy, yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmediğini sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
5 ülkeden Putin'e ateşkesi kabul et çağrısı
5 ülkeden Putin'e ateşkesi kabul et çağrısı
ABD Başkanı Biden'den Türkiye müzakereleri açıklaması
ABD Başkanı Biden'den Türkiye müzakereleri açıklaması
Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith'e Akademi'den kınama
Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith'e Akademi'den kınama
Avrupa'da 'Z' avı: 3 yıla kadar hapis cezası geliyor
Avrupa'da 'Z' avı: 3 yıla kadar hapis cezası geliyor
Rusya: Kopan Ukrayna mayınlarının hala sürüklenme tehdidi var
Rusya: Kopan Ukrayna mayınlarının hala sürüklenme tehdidi var
Ukrayna müzakere heyeti İstanbul'a geldi
Ukrayna müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Bu Habere Tepkiniz

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Eğitim vermeksizin işçiyi tehlikeli işte çalıştıran işveren 'taksirle ölüme' sebebiyet vermiştir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Malulen işçi emeklisi EKPSS ile memur olduğunda ikinci defa emekli olup iki aylık alabilir mi?
Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Anayasa Mahkemesi, emeklilik nedeniyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyen işçinin işe iadesi talebiyle açılan davada ret kararı verdi.
Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Danıştay 8. Dairesi, üniversite öğrencisi olan davacının, hocasına hakaret ettiği gerekçesi ile üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin davayı reddeden istinaf mahkemesi kararını onadı.
Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalanması nedeniyle menfaat temininin gerçekleşmediği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesini hukuka aykırı buldu.
YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesini uygun gördü!
Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 nisan 2022
Saraçoğlu oruç tutacakları uyardı!

Saraçoğlu oruç tutacakları uyardı!

Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Oruç tutmayı planlayanlar sağlık sorunları nedeniyle endişe duyanlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerilerde bulundu.