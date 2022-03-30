CNR Kitap Fuarı mutlu etmedi

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteğiyle düzenlenen Uluslararası CNR Kitap Fuarı, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl "Hayallerini Keşfet" teması ile 8. kez düzenlenen fuar, ilk günden itibaren büyük bir hayal kırıklığına sahne oluyor. İstanbul'un en büyük etkinliği olarak lanse edilen CNR Kitap Fuarı, katılımcı listesinde bir fuarda bulunması gereken yayınevlerinin bulunmaması şöyle dursun, ilan edilen yer ve tarihte gerçekleşmeyerek sekiz yılın en kötü organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar 350 yayınevi katıldığı söylense de, büyük çoğunluğunu eğitim ve test kitapları ve onların bayileri oluşturuyor.

KİRALAR ÇOK YÜKSEK

Geçerli bir sebep sunulmadan Yeşilköy'den Yenikapı'ya alınan fuar, yanı sıra başka sorunlarla da yayıncıların katılımının düşük olmasına sebep oldu. Kimi yayınevi kira oranlarını yüksek bulurken kimisi konumun yanlış olduğunu düşünüyor. Birçoğu da organizasyon sorunlarından dolayı fuara katılmayı tercih etmedi. Yayınevlerinin dikkat çektiği bir başka husus, ziyaretçi girişi ve otopark ücreti gibi maliyetlerden dolayı fuara gelenlerin sayısının az olması. CNR Kitap Fuarı bu sene yayınevlerinin olmadığı bir fuar olarak tarihe geçti. Bu sebepler gölgesinde açılışı 26 Mart'ta, resmi açılışı dün yapılan fuar, popüler youtuber eğitmenlerinin etkinlikleri dışında ilk dört günde önemli bir ziyaretçi trafiğine sahne olmadı.

OKUYUCU DA YAYINCI DA MAĞDUR

Ramazan ayındaki yoğun fuar takvimine yakın olması, yayıncıların CNR'a katılmak istememe sebeplerinden birisi. Önceki yıllarda, bilinmiş yayınevlerine dip köşe mekanların ayrılmasına da ayrıca tepkililer. Bu yılki değişikliklerin etkinliğe birkaç gün kala gerçekleşmesi ise organizasyona verilen değerin ne kadar az olduğunun bir göstergesi. On binlerce kişinin 2 yıldır düzenlenmesini beklediği fuar, 8. yılında böyle bir sorunla karşı karşıya kalarak hem okuyucuyu hem de yayınevlerini mağdur ediyor. Dijitalleşme ve artan maliyetlerle boğuşan yayınevleri, vitrin olarak görünecekleri bir alandan da uzaklaşmış oldu. Fuar alanının eski yerinden çok daha küçük ve ulaşım açısından çok daha sıkıntılı bir yere taşınması, katılımcıların da tepkisine neden oldu.

Halime Kirazlı