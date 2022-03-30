35,5 milyar liralık feragat... İşte kalem kalem KDV indirimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı açıkladığı ve 1 Nisan'da yürürlüğe girecek son KDV indirimlerine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre;

> Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

> Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek.

> Konut teslimlerindeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlandı. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi.

> Ancak dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1,150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak.

> İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden yetkili oto galericilerin kullanılmış araç teslimlerinde alım-satım bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplamaları gereken KDV oranı, yüzde 18 oldu.

> Yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına; sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edilecek.

> Yine yüzde 8 KDV oranı kapsamına; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de dahil edilecek.

> Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanacak.

İŞTE KALEM KALEM KDV İNDİRİMLERİ

Hükümet, özellikle temizlik ve hijyen ürünleri, yeme içme hizmetleri ve turizm harcamalarına dair almış olduğu bu kararlarla birlikte; hane halkı bütçelerine nefes aldırmayı ve işletmelerde ciro artışını sağlamayı hedefliyor. Yapılan tahmini hesaplamalarda da, devletin ciddi bir gelirden vazgeçerek, piyasayı sübvanse ettiği görülüyor.

> Yeme içme sektörünün 2022 yılı tahimini ciro büyüklüğünün, KDV dahil 180 milyar TL'yi bulması öngörülüyor. Devlet, buradan yaklaşık 18 milyar TL vergi feragatı yaptı.

> Hane başı temizlik ürünü ortalama harcaması, yıllık 7.200 TL'yi buluyor. Türkiye'de 20 milyon hane olduğu düşünülürse, buradaki yıllık KDV feragatı 14,4 milyar TL'yi buluyor.

> Kişibaşı yerli turist harcaması (2022 yılında yaz tatili için tahmin edilen tutar) 1.500 TL olarak öngörülüyor. Türkiye'de 20 milyon kişi tatile çıkıyor, buradaki toplam KDV feragatı da 3 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Sonuç olarak devletin sadece bu 3 kalemde toplam vergi feragatı, yıllık yaklaşık 35,5 milyar TL'yi bulacak.

ÖMER FARUK BİNGÖL