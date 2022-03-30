İşte KDV indiriminde merak edilen soruların yanıtları

Kararın yürürlük tarihinden önce alınan yapı ruhsatları kapsamında inşa edilen konutlar önceki düzenlem180 bin liradan 85 bin 805 liraya düşecek. Konutta KDV uygulaması vergiyi yarı yarıya düşürecek.

KDV indirimine yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-Büyükşehir KDV uygulaması sona mı eriyor?

Büyükşehirlerde 150 metrekareye kadar olan konutların KDV oranı, inşaatın sınıfına, arsa birim metrekare değerine göre belirlenirken, duruma göre yüzde 1,8,18 vergi uygulanıyordu. Artık konut teslimindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerine bakılmayacak. Aynı koşullarda KDV'ye tabi tutulacak.

2-Net alanı 155 m2 olan konutta vergilendirme nasıl olacak?

Yeni modelde ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak. Konutların net alanının 150 m2'ye kadar olan kısmı için KDV yüzde 8, aşan kısım için yüzde 18 vergi hesaplanacak. Mevcut sistemde 1 milyon lira değerindeki 150 m2'lik bir konut için 80 bin lira KDV ödenirken, 155 m2'de bu tutar 180 bin liraya çıkıyor. Bu düzenleme ile sadece 150 m2'nin üzerindeki bölüm yüzde 18'den vergilendirileceği için KDV 85 bin 805 liraya inecek.

3-Düzenleme eski ruhsatlar, daha önce başlayan konutlar için de mi geçerli olacak?

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan konut inşaatları için eski hükümler uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Kararı öncesi alınan yapı ruhsatları kapsamında inşa edilen ya da edilecek olan konutlar önceki düzenlemeye tabi olacak.

4-Arsa, arazi tesliminde KDV oranı kaç olacak?

İnşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde18'den yüzde 8'e indiriliyor. Hasılat paylaşımı, kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin durumuna göre yapılan karşılıklı fatura kesme durumunda KDV yükü çok ağır oluyordu. Bu düzenleme ile arsa ve arazi teslimindeki vergi yükü de hafiflemiş olacak.

5-Kentsel dönüşüm kapsamındaki konutlarda vergi oranı değişiyor mu?

Kentsel dönüşüm kapsamındaki 150 m2'ye kadar konutlarda uygulanan yüzde 1 KDV oranı değişmeyecek. Ancak, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 150 m2'yi geçen konutlarda yüzde 1, bu alanı aşan kısım için de vergi yüzde 18 hesaplanacak.

6- Konutta KDV indirimi fiyatları aşağı çeker mi?

KDV indirimiyle 150 m2'nin üzerinde konutlarda talebin yükselmesi, gayrimenkul sektörünün canlanması, fiyatların da düşmesi, sıfır evlere ilginin artması bekleniyor. Bu yüzde 10 gibi bir ıskonto anlamı taşıyor. Düşük metrekare gösterme, bir evi ikiye bölüp iki tapu haline getirme gibi uygulamalar da sona erecek.

7-Hangi temel ihtiyaç maddelerinde yüzde 10 vergi indirime gidildi?

Temel ihtiyaç maddelerinden sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düştü.

8-KDV yemek yenilen yere göre farklı mı uygulanacak?

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek. Böylece yemek yenilen yere göre farklı uygulamalara son verilecek.

9-İkinci el taşıt ticareti, yatlar, gemilerde vergide değişiklik söz konusu mu?

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18 uygulanacak. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV uygulanacak.

10-Tarım sektörüne yönelik KDV indirimi söz konusu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek. Yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edilecek.

HAZAL ATEŞ