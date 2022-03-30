KDV indirimi yeni yatırımları tetikleyecek

150 M2'NİN ÜSTÜ

Örneğin 1 milyon liralık 150 metrekarelik daireye 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyordu. Yeni sistem ile 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek. Bu tutar da 5 bin 805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar ise 85 bin 805 lira olacak. Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması sağlanacak. Kentsel dönüşüm konutlarında ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için KDV yüzde 18 olarak belirlendi. Diğer taraftan kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış konut inşaatları için ise eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. Bir diğer konu ise inşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den 8'e indirilecek.

DÖNÜŞÜM HIZLANIR

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, yeni KDV düzenlemesinin büyükşehirlere göre belirlenmesinin kaldırılmasının çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Düzenlemeyle birlikte daha adil bir yapı oluşturulduğuna vurgu yapan Elmas, "Afet riskli alanlardaki mevcut durumun muhafaza edilmesi de dönüşümü hızlandıracak bir adım olacaktır" şeklinde konuştu. GİGDER Başkanı Faruk Akbal ise yapılacak KDV indirimiyle birlikte ofis stokunun eriyeceğini belirtti.

SEDA TABAK