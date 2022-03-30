Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Brent petrolün fiyatının düşmesi nedeniyle motorine indirim geleceği açıklanmıştı. Bu gece yapılan 1,50 TL'lik indirim akaryakıt istasyonlarınca pompaya yansıtıldığı görüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Mart 2022 08:49
Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 110 dolar seviyesinin altına inerken, akaryakıt istasyonlarında motorin indirim haberi geldi.
Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,12 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız