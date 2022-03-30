Ankara'da 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 09:32
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde H.A'ya ait evde uyuşturucu temin ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlıya ait adreste arama yapan ekipler, 5 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.A'nın, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız