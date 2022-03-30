Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yer alan yönetmelik değişikliğine göre,

Sayıştay Başkanlığı denetçi yardımcılığı eleme sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavının ağırlığını yüzde 50'ye çıkarmıştır.

İller Bankası ise Anonim Şirkette çalıştırılabilecek norm kadro sayılarını değiştirmiştir. Bazı unvanlarda norm sayılarında azaltmaya gidilirken mühendis, yönetim personeli ve tekniker unvanlarında norm sayıları arttırılmıştır.

İlgili yönetmelik değişiklikleri şu şekildedir:

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Eleme sınavının değerlendirmesinde; alan bilgisi yüzde elli, genel yetenek ve genel kültür yüzde elli oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için genel yetenek ve genel kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/3/2021 tarihli ve 31414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin EK-1'inde yer alan Cetvelin "Teknik Uzman" satırındaki "1450" ibaresi "1200", "Uzman" satırındaki "1052" ibaresi "802", "Teknik Uzman Yardımcısı" satırındaki "450" ibaresi "250", "Uzman Yardımcısı" satırındaki "405" ibaresi "255", "Mühendis" satırındaki "500" ibaresi "900", "Mimar" satırındaki "150" ibaresi "75", "Şehir Plancısı" satırındaki "100" ibaresi "50", "Yönetim personeli" satırındaki "245" ibaresi "720", "Tekniker" satırındaki "200" ibaresi "300" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütür.