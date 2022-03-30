Motorine yeni bir indirim daha geliyor

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.

Motorin grubuna yarından itibaren bir indirim daha geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 88 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Son indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,24 liraya düşecek.