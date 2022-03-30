Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu

Dünya hammadde savaşlarına gidiyor

Rusya-Ukrayna savaşı ve devreye alınan yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırmaya devam ediyor. Savaşla birlikte emtia piyasalarında yaşanan gelişmelerin küresel bir mücadelenin sadece başlangıcı olduğu, hammaddelerin yeni dünya düzeni mücadelesinde "silah" haline geldiği belirtiliyor