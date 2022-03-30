AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

Başvuruya konu olayda, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen bir adet yardımcı doçent kadrosuna başvurucu dahil toplam üç kişi müracaat etmiştir. Jüri raporları sonrasında aday hakkında iki jüri üyesi "olumsuz", bir jüri üyesi ise hakkında "olumlu" yönde görüş vermiştir. İlgili fakülte, jüri üyelerinin görüşleri doğrultusunda Rektörlük tarafından atamasının yapılmadığını başvurucuya tebliğ etmiştir.

Başvurucu, bilgi edinme kapsamında hakkında tesis edilen jüri raporlarını ilgili Fakülte Dekanlığından talep etmiş, bu isteği uygun görülmeyerek tarafına iletmiştir.

Bunun üzerine açılan dava süreci, ilk derece mahkemesi başvurucunun lehine sonuçlanırken, istinaf mahkemesi ise üniversitenin atama konusunda yargı kararıyla zorlanamayacağı gerekçesiyle kesin yolla davanın reddine karar vermiştir.

Başvurucu, atama işleminin yapılmamasından dolayı mülkiyet hakkının; üniversite tarafından bilgi edinme kapsamında tebliğ edilmeyen jüri raporları için ise silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiği gerekçeleriyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi;

1- İlgili somut olarak kadroya henüz atanmadığından dolayı, bu kadroya dair parasal hakların mülkiyet hakkı teşkil edemeyeceği gerekçesiyle bu yönden başvurusu "kabul edilemez bulunmuştur."

2- Başvurucunun atamasının yapılmamasında ve bu işleme karşı açtığı davanın reddedilmesine dayanak oluşturan jüri raporlarının tarafına tebliğ edilmemesinin savunma hakkını kısıtladığı, idari işlemin sebebiyle çelişme fırsatına tam olarak kavuşabilmesi için jüri raporlarının tebliğ edilmesine bağlı olduğu gerekçesiyle "silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin" ihlal edildiğine karar verilmiştir.

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