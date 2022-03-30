Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı
RİZE'de heyelan meydana gelen Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu kapanırken, Karayolları ekipleri de yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatt
Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Mart 2022 12:03
RİZE'de heyelan meydana gelen Ardeşen- Çamlıhemşin kara yolu kapanırken, Karayolları ekipleri de yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi yakınlarında, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma kapandı, çevredeki bazı yapılar da hasar gördü. İhbarla bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız