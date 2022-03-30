Şanlıurfa'da cinayet zanlısı taş ocağında bekçilik yaparken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 12 Ekim 2021'de gerçekleştirilen silahlı saldırının zanlısı B.U'nun yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Zanlının kent genelinde gidebileceği ve saklanabileceği akrabaları, dost ve arkadaşlarını takibe alan ekipler, firari şüphelinin Eyyübiye ilçesi kırsalında bulunan bir taş ocağında farklı bir kimlik ile gece bekçiliği yaptığını tespit etti.

Zanlı, jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa'da 12 Ekim 2021'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba B.Z. hayatını kaybetmiş, oğlu İ.Z. yaralanmıştı.