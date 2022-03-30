Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan avukata 10 yıl 6 ay hapis

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Doğan ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Doğan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan Doğan, fotoğraftaki kişinin kendisinin olmadığını öne sürerek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Sanığın avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu gerekçe göstererek beraatini istedi.

Mahkeme, Doğan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Lice ilçesinin Yalımlı köyüne bağlı Hevsel mezrası kırsalında 3 Ekim 2020'de "Yıldırım-7 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu" kapsamında tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede yapılan aramada toprağa gömülü bulunan dijital materyallerde Doğan'ın, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı ve bazı teröristlerle elinde uzun namlulu silahla fotoğrafları ve bilgilerinin olduğu belirlenmişti.