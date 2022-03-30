Trabzon ve 3 ildeki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Trabzon merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında örgütün "il ablası"nın da olduğu 8'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçunun şüphelileri hakkında Trabzon, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve aralarında "il ablası"nın da bulunduğu 8'i kadın 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilogram külçe altın, 49 bin 600 lira, 3 bin 300 dolar, 26 FETÖ'ye ait yasaklanmış kitap ve doküman, 1 uçaksavar mermisi, 3 uzun namlulu silah mermisi ile dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.