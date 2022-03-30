Bir ülke ile transit taşımalarda geçiş belgesi uygulaması kaldırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 14:36
Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.
Karaismailoğlu, "1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız