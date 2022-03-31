Kadın polisi kaput üzerinde sürükleyen sürücü tutuklandı

Kentte trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "Dur" uyarısına aldırmayan, kadın polis memurunun otomobilin kaputuna çıkmasına rağmen kaçan ve daha sonra gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, Pamukkale ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istemiş, polis memuru Ezgi Gönül'ün, "Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarpmaya çalışınca, görevli polis memuru düşmemek için otomobilinin kaputuna tutunarak durdurmaya çalışmıştı.

Cadde boyunca bir süre ilerleyen otomobil, çevredekilerin de yardımıyla durdurulmuş daha önce trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ehliyetine 2 kez el konulduğu belirtilen sürücü M.K. gözaltına alınmıştı.