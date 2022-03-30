Soylu'dan Akşener'e tepki: Yapmak istediğin bir FETÖ senaryosudur

Soylu, "Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini müstakbel başbakan atayan Zafiyet Hanım da katılmış. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, konuşmasının bir bölümünde Emniyet Teşkilatı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Kamu yönetimimiz içindeki en köklü kurumlardan biri hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığı'dır. Emniyet teşkilatı mensuplarımız terörle mücadeleden cinayetlere, uyuşturucuyla mücadeleden suç örgütlerine kadar birçok alanda büyük fedakarlıklar yaparak çalışıyorlar.